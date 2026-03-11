Cerimônia de formatura do projeto reuniu centenas de mulheres na quadra da Acadêmicos da Rocinha - Divulgação

Publicado 11/03/2026 22:03

Rio – Um projeto social realizado na Rocinha, na Zona Sul do Rio, formou 550 mulheres em um curso gratuito de capacitação na área de estética e beleza. A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu nesta terça-feira (10), na quadra da escola de samba Acadêmicos da Rocinha.

A iniciativa foi promovida pela Associação de Moradores em parceria com a empresa Anylovy e a escola de samba da comunidade. O curso teve foco em técnicas de cuidado com unhas e serviços estéticos, com o objetivo de oferecer qualificação profissional para moradoras da região.

De acordo com os organizadores, a formação buscou preparar as participantes para ingressar no mercado de trabalho ou iniciar pequenos negócios na área da beleza, ampliando as possibilidades de geração de renda dentro do morro.

Segundo o presidente da Associação de Moradores da Rocinha, João Bosco, a iniciativa também pretende fortalecer a autonomia financeira das mulheres e incentivar o empreendedorismo local. “Quando uma mulher se capacita e passa a empreender, não é apenas a vida dela que muda. Isso impacta toda a família e também a comunidade”, afirmou.

A associação informou que ações desse tipo fazem parte de um conjunto de projetos voltados à geração de oportunidades para moradores da favela, especialmente em áreas com potencial de trabalho autônomo e rápido ingresso no mercado.