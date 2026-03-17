Raphaela Nascimento recebe Medalha Chiquinha GonzagaDivulgação
A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e integrantes da escola. A entrega da medalha foi realizada pelo vereador Márcio Ribeiro, autor da homenagem, em um momento marcado por emoção e reconhecimento.
À frente da escola, Raphaela tem se destacado por sua liderança e atuação no fortalecimento do carnaval e da cultura popular.
“É um dia histórico na minha vida. Receber essa honraria representa a luta das mulheres pela cultura e pela sociedade. Me sinto orgulhosa por liderar minha escola e poder representar outras mulheres, porque quando uma mulher vence, outras vencem com ela”, destacou a presidente.
Raphaela também dedicou a conquista ao pai, o saudoso Nésio Nascimento, fundador e presidente de honra da Tradição, ressaltando o legado deixado por ele e sua continuidade à frente da escola.
“Raphaela é uma dessas mulheres que impactam positivamente a vida de outras mulheres. Hoje, como presidente de uma escola de samba tradicional da nossa cidade, realiza uma gestão competente e comprometida com a cultura, a igualdade e a valorização do papel da mulher na sociedade”, afirmou o vereador Márcio Ribeiro.
Durante a solenidade, a Tradição também realizou uma apresentação especial, levando o samba e a força de sua comunidade para o espaço institucional, em um momento marcado por emoção.
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