Raphaela Nascimento recebe Medalha Chiquinha Gonzaga - Divulgação

Raphaela Nascimento recebe Medalha Chiquinha GonzagaDivulgação

Publicado 17/03/2026 16:58

Rio - Raphaela Nascimento, presidente da Escola de Samba Tradição, foi agraciada, na segunda-feira (16), com a Medalha Chiquinha Gonzaga, uma das mais importantes honrarias concedidas pela Câmara Municipal dos Vereadores do Rio de Janeiro. A homenagem reconhece mulheres que se destacam em suas áreas de atuação e contribuem de forma significativa para a sociedade.

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A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e integrantes da escola. A entrega da medalha foi realizada pelo vereador Márcio Ribeiro, autor da homenagem, em um momento marcado por emoção e reconhecimento.À frente da escola, Raphaela tem se destacado por sua liderança e atuação no fortalecimento do carnaval e da cultura popular.“É um dia histórico na minha vida. Receber essa honraria representa a luta das mulheres pela cultura e pela sociedade. Me sinto orgulhosa por liderar minha escola e poder representar outras mulheres, porque quando uma mulher vence, outras vencem com ela”, destacou a presidente.Raphaela também dedicou a conquista ao pai, o saudoso Nésio Nascimento, fundador e presidente de honra da Tradição, ressaltando o legado deixado por ele e sua continuidade à frente da escola.“Raphaela é uma dessas mulheres que impactam positivamente a vida de outras mulheres. Hoje, como presidente de uma escola de samba tradicional da nossa cidade, realiza uma gestão competente e comprometida com a cultura, a igualdade e a valorização do papel da mulher na sociedade”, afirmou o vereador Márcio Ribeiro.Durante a solenidade, a Tradição também realizou uma apresentação especial, levando o samba e a força de sua comunidade para o espaço institucional, em um momento marcado por emoção.