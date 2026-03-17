Local não tinha licença e vendia carne vencidaFabio Costa/Divulgação
Fábrica clandestina de espetinhos de churrasco é interditada pela Secretaria de Ordem Pública (SEOP) no Andaraí— Jornal O Dia (@jornalodia) March 17, 2026
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Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a fiscalização chegou ao endereço após embalagens dos produtos serem identificadas durante vistorias na orla. Além da interdição, a prefeitura suspendeu a distribuição dos alimentos e aplicou uma multa de R$ 12 mil aos responsáveis.
A fábrica produzia espetos de carne, queijo coalho, kafta e frango com bacon, que eram distribuídos por vários pontos da cidade e também vendidos na porta do próprio galpão durante a noite. Todo o material apreendido foi inutilizado pelos fiscais.
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