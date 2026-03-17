Local não tinha licença e vendia carne vencidaFabio Costa/Divulgação

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Rio - Uma fábrica clandestina de espetinhos de carne para churrasco foi interditada nesta terça-feira (17) na Rua Ferreira Pontes, no Andaraí, Zona Norte. Foram encontrados cerca de 700 kg de alimentos impróprios para o consumo. O estabelecimento, na Rua Ferreira Pontes, não tinha registro para manipular produtos de origem animal e apresentava condições precárias de higiene, com diversos itens fora do prazo de validade.
Veja o vídeo: 


Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a fiscalização chegou ao endereço após embalagens dos produtos serem identificadas durante vistorias na orla. Além da interdição, a prefeitura suspendeu a distribuição dos alimentos e aplicou uma multa de R$ 12 mil aos responsáveis.
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Local não tinha licença e vendia carne vencida - Fabio Costa/Divulgação
Local não tinha licença e vendia carne vencida - Fabio Costa/Divulgação
Local não tinha licença e vendia carne vencida - Fabio Costa/Divulgação


A fábrica produzia espetos de carne, queijo coalho, kafta e frango com bacon, que eram distribuídos por vários pontos da cidade e também vendidos na porta do próprio galpão durante a noite. Todo o material apreendido foi inutilizado pelos fiscais.