Batida entre ônibus, caminhão e moto deixou dois feridos - Reprodução / Redes Sociais

Batida entre ônibus, caminhão e moto deixou dois feridos Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/03/2026 15:27 | Atualizado 17/03/2026 15:47

Rio - Um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e uma moto deixou uma mulher gravemente ferida e interditou duas faixas da Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na manhã desta terça-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a vítima caiu da garupa da moto e foi atropelada pelo caminhão.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher, de aproximadamente 35 anos foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Uma outra vítima, um homem de aproximadamente 45 anos, recebeu atendimento no local e foi liberado.



O caso foi registrado na 9ª DP (Catete).