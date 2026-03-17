Rivaldo Barbosa era chefe da Polícia Civil na época do assassinato de Marielle Franco - Reprodução

Rivaldo Barbosa era chefe da Polícia Civil na época do assassinato de Marielle FrancoReprodução

Publicado 17/03/2026 13:25 | Atualizado 17/03/2026 16:17

Rio - Condenado pelo envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018, o ex-delegado Rivaldo Barbosa retornou ao sistema prisional do Rio, na madrugada desta terça-feira (17). Ele estava detido na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o ex-delegado deu entrada no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, por volta de 0h30. Ainda segundo a pasta, a transferência de Domingos Inácio Brazão está em andamento pelos órgãos responsáveis.

Rivaldo Barbosa foi condenado a 18 anos pelos crimes de obstrução de justiça e corrupção. Ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de ter planejado matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Na época do crime, ele era chefe da Polícia Civil do Rio. Antes disso, comandou a Divisão de Homicídios.