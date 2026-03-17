Material apreendido pelo 17º BPM (Ilha do Governador), Zona Norte - Divulgação / PMERJ

Material apreendido pelo 17º BPM (Ilha do Governador), Zona NorteDivulgação / PMERJ

Publicado 17/03/2026 12:46

Rio – Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) identificaram, durante um patrulhamento nesta terça-feira (17), um imóvel que servia como ponto de apoio ao tráfico de drogas na comunidade do Barbante, na Ilha do Governador, Zona Norte.



Segundo a corporação, a residência armazenava as drogas e o material de endolação, além dos insumos para comercialização. Até o momento, foram apreendidos um frigobar, uma balança e centenas de pinos e de embalagens de lança-perfume. A ação ainda está em andamento.



Os policiais também atuaram na retirada de barricadas na região.

O material foi encaminhado à 37ª DP (Ilha do Governador).