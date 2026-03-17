Anúncio da expansão foi realizado em reunião do CompStat Rio - Marcelo Piu / Divulgação Prefeitura do Rio

Anúncio da expansão foi realizado em reunião do CompStat RioMarcelo Piu / Divulgação Prefeitura do Rio

Publicado 17/03/2026 12:24

Rio - A Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio, conhecida como Força Municipal, começará a atuar ainda esse mês no perímetro que abrange a Avenida Presidente Vargas, o Campo de Santana, a Central do Brasil e a Cinelândia, no Centro. O emprego do efetivo nessa região está previsto para o próximo dia 29.

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O anúncio da expansão da atuação foi realizado, na manhã desta terça-feira (17), durante uma reunião do CompStat Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR), na Cidade Nova, região central do município.

A Força Municipal completou dois dias de ações de policiamento preventivo e ostensivo em áreas com grande incidência de roubos e furtos. Desde domingo (15) , agentes da corporação atuam na região da Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza e Estação Leopoldina, no Santo Cristo, Zona Portuária; e no Jardim de Alah, entre os bairros Leblon e Ipanema, na Zona Sul.

Na reunião desta terça, foi feita uma apresentação com análise sobre os dois primeiros dias de policiamento. Apenas na base litorânea, houve a gravação de 1.300 horas de imagens das câmeras corporais dos agentes. Uma dessas ajudou na abordagem a uma moto transitando sem placa próximo ao Jardim de Alah. Outra fez com que duas pessoas fossem encontradas com drogas debaixo de um viaduto no Santo Cristo.

"Nosso balanço desses primeiros dois dias é positivo. Nós vamos ter muita tranquilidade nesse processo, por mais que a demanda seja grande. Sempre a partir de dados, metas, informações e índices de criminalidade, sempre agindo contra roubos e furtos. Começamos com duas áreas, funcionou muito bem nesses dois dias. Mostramos um exemplo de abordagem, essa tecnologia é uma forma de controle dos agentes de segurança, mas também é uma forma de protegê-los. E permite que façamos as avaliações. O coração desse modelo são as reuniões semanais do CompStat. Estamos muito otimistas, anunciamos a expansão e, a cada 15 dias, vamos expandindo mais, chegando às zonas Oeste e Norte, atendendo toda a cidade", afirmou o prefeito Eduardo Paes (PSD).

O secretário municipal de Segurança Urbana, Brenno Carnevale, destacou que a atuação dos agentes, uso das câmeras corporais, integração entre os sistemas de monitoramento e o emprego do efetivo no solo ao longo desses dias, busca reduzir o número de roubos e furtos.

"Temos uma avaliação muito positiva da atuação dos agentes da Força Municipal nesses primeiros dias. Mais do que realizar prisões, temos o objetivo de reduzir os índices de roubos e furtos e aumentar a sensação de segurança nessas áreas. Acreditamos que o comportamento preventivo e proativo das nossas equipes pode ser um fator também de inibição desses crimes. A receptividade da população também foi algo bastante animadora", disse.

Outros 19 perímetros do município foram definidos para receber o policiamento preventivo e ostensivo em breve. Segundo a instituição, a implementação ocorrerá de forma gradual, seguindo uma ordem que será estabelecida com base nos dados do CompStat.



"Nossas avaliações serão constantes, tanto do ponto de vista operacional, do emprego do nosso efetivo, da atuação das equipes em solo, dos quadros de missões dirigidas, quanto da análise de dados de manchas criminais e outros aspectos que podem influenciar no trabalho de policiamento preventivo e ostensivo. Com bases nessas informações é que definiremos os próximos passos a serem dados", frisou Carvenale.