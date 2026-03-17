Guarda Municipal que tentou atear fogo em escola na Praça Seca está de licença médica - Reprodução / Redes sociais

Guarda Municipal que tentou atear fogo em escola na Praça Seca está de licença médicaReprodução / Redes sociais

Publicado 17/03/2026 15:09 | Atualizado 17/03/2026 15:46

Rio - Um guarda municipal foi preso em flagrante após tentar atear fogo na Escola Municipal Domingos Paschoal Cegalla, na Praça Seca, Zona Sudoeste do Rio, na manhã desta terça-feira (17).



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o atendimento da escola, localizada na Rua Albano, 50, não foi afetado pela ocorrência.



Por meio de nota, a Guarda Municipal informou que o agente está de licença médica psiquiátrica desde dezembro de 2025. “A instituição está à disposição das autoridades policiais e também vai adotar as providências cabíveis relacionadas à conduta do agente”, disse.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso por tentativa de lesão corporal, dano ao patrimônio público, perseguição, difamação, injúria real e injúria. O caso foi registrado na 28ª DP (Praça Seca).

No momento em que foi detido, o agente estava com o rosto tampado por uma camiseta. Um homem que estava ao lado tentou retirar a peça, mas foi contido pelos policiais. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra os pais dos alunos do outro lado da rua protestando e comemorando a prisão.

A Polícia Militar disse que policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma ocorrência de ameaça e, no local, realizaram contato com agentes da Guarda Municipal e com envolvidos, sendo constatado que a situação já vinha sendo acompanhada por outros órgãos.