Ônibus da linha 77 foi rebocado e multado - Divulgação / Detro-RJ

Ônibus da linha 77 foi rebocado e multadoDivulgação / Detro-RJ

Publicado 16/03/2026 13:12 | Atualizado 16/03/2026 20:38

A polêmica teve início com a criação da linha pela Prefeitura do Rio, parte do BRT Metropolitano. De acordo com o departamento, a criação de um transporte intermunicipal não faz parte da competência municipal, e sim, estadual. Com o impasse, a Prefeitura decidiu suspender a linha 77 temporariamente. Em nota, o Detro informou que a decisão ocorreu após uma conversa entre o presidente do Detro, Raphael Salgado, e novo secretário de Transportes do Rio, Jorge Arraes.

"Houve uma conversa entre o secretário municipal de Transportes do Rio e o presidente do Detro, isso aconteceu em Mesquita. O secretário se comprometeu de suspender o serviço e o presidente do Detro, diante disso, não vai rebocar, pelo menos por enquanto", escreveu o departamento.

Em resposta ao rebocamento, o prefeito Eduardo Paes foi para as redes sociais se manifestar e criticou o governador do Rio: "Alô povo da Baixada Fluminense, especialmente de Mesquita. O Governo Cláudio Castro acabou de apreender um ônibus nosso do BRT Metropolitano que vai atender o morador da Baixada pela metade do tempo e metade do preço! Que gente desrespeitosa", comentou.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) afirmou que encaminhará, ainda nesta segunda-feira, um ofício ao Detro/RJ para que a operação da linha possa ser retomada. "A Prefeitura do Rio iniciou, conforme o planejado e anunciado, o serviço de conexão do BRT 77 Mesquita x Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes. Porém, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) teve de suspender o serviço, por causa da ameaça de prisão feita pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro/RJ) ao secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes. Além disso, um ônibus foi apreendido e dois veículos autuados", disse.

Na noite desta segunda-feira, o Detro-RJ anunciou, após acordo com a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado, que vai disponibilizar, a partir desta terça-feira (17), 15 ônibus com três linhas experimentais para o trajeto Mesquita x Terminal Margaridas . As linhas funcionarão das 9h às 15h30, custando R$ 6,70. Antes e após este intervalo, os ônibus voltarão a circular até a Central do Brasil.

A nova linha integra a cidade de Mesquita e amplia as possibilidades de deslocamento para quem utiliza os corredores expressos. O terminal fica ao lado do Trevo das Margaridas, que conecta a Avenida Brasil à Via Dutra. É a primeira a conectar diretamente outro município da Região Metropolitana ao sistema BRT Transbrasil.