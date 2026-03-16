Ônibus da linha 77 foi rebocado e multado - Divulgação / Detro-RJ

Ônibus da linha 77 foi rebocado e multadoDivulgação / Detro-RJ

Publicado 16/03/2026 20:35

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) anunciou, na noite desta segunda-feira (16), que vai disponibilizar 15 ônibus com três linhas experimentais para o trajeto Mesquita x Terminal Margaridas. A mudança começa a valer a partir desta terça-feira (17), após consenso entre Governo do Estado e a Prefeitura do Rio.

De acordo com o departamento, as linhas funcionarão das 9h às 15h30, custando R$ 6,70. Antes e após este intervalo, os ônibus voltarão a circular até a Central do Brasil. O órgão afirmou que iniciativa é fruto de estudos para a futura licitação das linhas intermunicipais de ônibus, que irá acontecer pela primeira vez no estado.

Por meio de nota, o Detro destacou que estuda a integração de outros municípios com o Terminal Margaridas, que foi construído para ligar o município do Rio com diferentes cidades.

A Prefeitura do Rio confirmou a nova operação para esta terça-feira e informou que uma baia do novo terminal será disponibilizada para a operação da linha Mesquita x Terminal Metropolitano BRT. "Inicialmente, o serviço funcionará em horários de entrepico, com previsão de ampliação para os períodos de pico", disse, em nota.