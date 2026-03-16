Linha do Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes vai integrar a Baixada Fluminense a municípios do Rio - Erica Martin / Arquivo O Dia

Linha do Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes vai integrar a Baixada Fluminense a municípios do RioErica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 16/03/2026 10:03 | Atualizado 16/03/2026 11:20

Rio – Começou a circular às 10h desta segunda-feira (16) a nova linha (77) do terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes , em Irajá, na Zona Norte. Ela integra a capital até a cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, e amplia as possibilidades de deslocamento para quem utiliza os corredores expressos.

O terminal, inaugurado no fim de semana, fica ao lado do Trevo das Margaridas, que conecta a Avenida Brasil à Via Dutra. O serviço terá intervalos de 15 minutos e funcionará das 10h às 16h, de segunda à sexta, nesta primeira etapa.

Haverá conexão com o Centro e a Zona Norte, pela Transbrasil, e com as regiões Oeste e Sudoeste, por meio da Transoeste e com a Transolímpica. Além disso, pela Transcarioca é possível conectar-se com o Aeroporto Internacional Tom Jobim, principal entrada e saída do Rio.

O percurso custa R$ 9,20, por meio do Bilhete Único Integração Margaridas (BUM), integrado ao Jaé, e permite até três embarques no intervalo de até três horas, incluindo o BRT como conexão intermediária.

A linha é a primeira a conectar diretamente outro município da Região Metropolitana ao sistema BRT Transbrasil, dando outras opções de acesso à capital.

Confira o itinerário:

O trajeto será realizado entre o ponto final na Praça João Luiz Nascimento (Praça da Telemar), em Mesquita, e o terminal localizado no Trevo das Margaridas, em Irajá. Veja:



* Terminal BRT Pedro Fernandes

* BNH de Mesquita

* Rocha Sobrinho

* Banco de Areia

* Cemitério de Mesquita

* Praça João Luiz Nascimento (Praça da Telemar)

Polêmica com o Detro

O anúncio da criação da linha causou polêmica porque, em nota divulgada no sábado (14) de inauguração, o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) afirmou que o transporte coletivo rodoviário intermunicipal é de competência do governo estadual, e não municipal.

"De acordo com a legislação vigente, compete ao Estado planejar, autorizar, regular e fiscalizar a operação das linhas intermunicipais, garantindo a organização do sistema, a segurança dos usuários e o equilíbrio operacional dos serviços prestados à população. mobilidade urbana e regional. Nesse sentido, o órgão reafirma sua plena disposição para o diálogo institucional com todos os municípios, buscando sempre soluções integradas que beneficiem diretamente os usuários do transporte público", escreveu.



Em resposta, o prefeito Eduardo Paes publicou um vídeo em suas redes sociais, no domingo (15), criticando a postura do departamento, dizendo que eles “"tiveram oito anos para fazer a licitação", mas não fizeram. "Ouso dizer que parece que mais uma vez eles estão defendendo a máfia dos ônibus que estão acabando com o Rio", continuou o prefeito.

O DIA tentou contato com ambos os órgãos, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para novas manifestações. O presidente do Detro-RJ irá nesta manhã à Praça Telemar, em Mesquita, ponto final da nova linha, onde falará sobre o assunto.