Agentes cumprem mandados de busca e apreensão nas zonas Norte, Oeste, Centro e na Baixada - Reprodução

Agentes cumprem mandados de busca e apreensão nas zonas Norte, Oeste, Centro e na BaixadaReprodução

Publicado 16/03/2026 08:38 | Atualizado 16/03/2026 14:40

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (16), uma operação contra um grupo envolvido em fraude bancária por meio de celulares furtados e roubados. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em bairros das zonas Norte e Oeste, no Centro e na Baixada Fluminense. Uma pessoa foi presa e outras cinco conduzidas para prestar esclarecimentos.

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"Essa é uma ação estratégica da Polícia Civil para atacar toda a cadeia criminosa ligada ao roubo e à receptação de celulares. O trabalho de inteligência tem permitido identificar desde quem pratica o crime nas ruas até quem lucra com as fraudes. Vamos continuar avançando para proteger a população e enfraquecer essas organizações", afirmou governador Cláudio Castro (PL).

A investigação iniciou em maio de 2025 depois da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) desarticular uma quadrilha de ladrões e de receptadores de telefone. Na época, 16 pessoas foram presas e mais de 200 aparelhos apreendidos e periciados.

Durante a apuração, equipes da especializada identificaram que o roubo desses celulares alimentava um sofisticado esquema de fraude bancária. A corporação informou que o grupo tinha divisão de tarefas e um modo de operação bem definido. Inicialmente, os criminosos adquiriam os aparelhos produtos de crime no Mercado Popular da Uruguaiana, no Centro do Rio. Em seguida, eles violavam os dispositivos para acessarem aplicativos financeiros das vítimas. Após isso, realizavam transferências do dinheiro da pessoa para contas-correntes abertas de forma fraudulenta.

Essas contas eram criadas com o uso de documentos falsos ou em nome de pessoas em situação de vulnerabilidade social, aliciadas para atuar como "laranjas" no esquema. Por fim, esse valor era sacado. Dessa forma, o dinheiro era convertido em papel, dificultando o rastreamento do fluxo financeiro.

Agentes atuaram no Centro; nos bairros de Oswaldo Cruz, Penha, Cachambi, Maria da Graça, Engenho Novo, Ramos e Brás de Pina, na Zona Norte; na Vila Valqueire, Zona Oeste; e nos municípios de São João de Meriti e Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



A operação desta segunda teve como objetivo aprofundar as investigações, reunir novas provas e avançar na identificação de todos os integrantes da organização criminosa. A ação fez parte da "Operação Rastreio", que busca combater toda a cadeia que envolve roubo e a receptação de celulares.

As ações já resultaram em mais de 13.300 celulares recuperados, sendo 6 mil aparelhos devolvidos para os legítimos donos. Até o momento, são mais de 850 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.