Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Parte do telhado do casarão histórico onde funciona a Casa dos Poveiros desabou, nesta segunda-feira (16)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/03/2026 12:31

Rio - Parte do telhado da tradicional Casa dos Poveiros, no Rio Comprido, desabou na manhã desta segunda-feira (16).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o quartel da Tijuca foi acionado por volta das 10h40 para atender a ocorrência na Rua do Bispo, 302. Não houve feridos.

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A Defesa Civil também enviou equipes para o local, assim como a prefeitura. Ainda não há informações sobre as causas do desabamento.

A O DIA, um morador do prédio ao lado, que não quis se identificar, contou que ouviu um estrondo no momento em que o telhado caiu. Como ele não tem vista direta para o clube, achou que fosse uma batida de carro. “Olhei pela janela, mas não tinha nada acontecendo. Depois é que eu recebi um telefonema de um vizinho falando que o casarão tinha desabado. Foi assustador, porque, por exemplo, sábado teve baile. Se tivesse acontecido no sábado, a tragédia teria sido terrível. Sempre tem muito movimento. E caiu tudo”, disse.



De acordo com ele, o casarão aparentava não estar com a manutenção em dia. “O telhado a gente via que estava cheio de mato, mal cuidado. Essa semana, eu soube que teve uma denúncia falando sobre o estado de conservação e agora, por coincidência ou não, caiu”, relatou.



Outra moradora, que também preferiu não se identificar, falou sobre a movimentação do local e lamentou o desabamento. “Era um clube que estava reaquecendo, porque foi construída há pouco tempo a quadra de areia. Então, tudo estava crescendo de novo. Tinha ficado um tempo meio paradinho e agora voltou a reaquecer. Sorte que foi hoje. Se fosse ontem, ia machucar alguém, porque ia cair em cima das pessoas. Ontem o clube estava cheio. Quando eu vi, levei um susto. A gente fica triste, porque é um clube que estava voltando a crescer, a ter mais movimentação de pessoas ao redor”, disse.

Em uma imagem, que O DIA teve acesso, é possível observar que o casarão estava com uma fissura em uma das colunas que sustentava o telhado, poucos dias antes do desabamento. A rachadura estava na parte que caiu nesta segunda-feira.

Em nota, publicada nas redes sociais, o clube informou que o local permanecerá interditado por tempo indeterminado até que as avaliações técnicas e reparos estruturais sejam feitos. "A Diretoria reafirma seu compromisso com a segurança, transparência e responsabilidade, e informa que, assim que houver condições seguras para a retomada das atividades, todos serão devidamente informados pelos canais oficiais do clube", afirmou. (Veja completa abaixo).

Fundada em 1930, a Casa dos Poveiros é uma tradicional associação regionalista, criada para reunir os portugueses. A instituição preserva a cultura e promove a união luso-brasileira há mais de 96 anos, sendo, ainda, um importante espaço de convivência para a Tijuca e para o Rio Comprido. O espaço conta, também, com piscina e quadra de esportes.

Nota da Casa dos Poveiros

"A Diretoria do Clube Casa dos Poveiros informa que, na data de 16 de março de 2026, ocorreu a

queda de uma parte da estrutura do clube. Esclarecemos que não houve feridos no momento do ocorrido, e todas as medidas imediatas de segurança foram adotadas.

Ressaltamos que a diretoria já vinha acompanhando e tratando a questão estrutural relacionada ao telhado do casarão, tendo adotado, dentro de suas possibilidades, as providências necessárias para preservar a segurança de frequentadores, colaboradores e demais usuários do clube. Parte das intervenções necessárias dependia de trâmites junto ao seguro e aos órgãos competentes da Prefeitura, cujas autorizações eram aguardadas para a realização das obras.

Diante do ocorrido e visando garantir a segurança de todos, o clube encontra-se interditado por tempo indeterminado, até que sejam realizadas as avaliações técnicas e os reparos estruturais necessários.

A diretoria reafirma seu compromisso com a segurança, transparência e responsabilidade, e informa que, assim que houver condições seguras para a retomada das atividades, todos serão devidamente informados pelos canais oficiais do clube.

Agradecemos a compreensão de todos."

Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci