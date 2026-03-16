Ocorrência interditou uma faixa do Boulevard 28 de Setembro - Reprodução/WhatsApp

Ocorrência interditou uma faixa do Boulevard 28 de Setembro Reprodução/WhatsApp

Publicado 16/03/2026 21:44 | Atualizado 16/03/2026 21:58

Rio – Um suspeito morreu, no início da noite desta segunda-feira (16), durante uma tentativa de assalto no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, Zona Norte. Ele estava em uma moto, acompanhado de outro homem, que conseguiu fugir. A identidade do homem não foi divulgada.

De acordo com a Secretaria de Governo (Segov), uma equipe da Operação Segurança Presente Grajaú/Vila Isabel fazia patrulhamento pela região quando avistou a dupla freando a moto bruscamente ao lado de uma caminhonete preta. O homem desceu e sacou uma pistola, apontando-a para o motorista do veículo.

Ao notar a aproximação dos agentes, o suspeito se virou para eles com a arma em punho. Um dos policiais reagiu, atirando no homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Corpo de Bombeiros recebeu acionamento, por volta das 19h, para o recolhimento do corpo.

A ocorrência provocou o bloqueio de uma faixa da via, na altura da Rua Gonzaga Bastos. Até as 21h40, a interdição estava mantida.

O caso foi registrado inicialmente na 20º DP (Vila Isabel) e, em seguida, transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital.