Ocorrência interditou uma faixa do Boulevard 28 de Setembro Reprodução/WhatsApp
Suspeito morre baleado em tentativa de assalto em Vila Isabel
Homem que o acompanhava durante o crime conseguiu fugir
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Trajeto entre Mesquita x Terminal Margaridas será feito das 9h às 15h30 e custará R$ 6,70
PGR denuncia Bacellar e TH Joias por obstrução de investigação
De acordo com acusação, eles teriam vazado informações sigilosas
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Equipamentos usados pelos agentes deverão ser investigados pela Polícia Civil
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