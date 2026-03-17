Publicado 17/03/2026 00:00

Boletim aponta melhora clínica de Jair Bolsonaro enquanto o Supremo Tribunal Federal mantém a negativa de prisão domiciliar. Somadas a arquivamentos recentes (pandemia e joias), decisões judiciais mudam a narrativa política e já repercutem nas pesquisas eleitorais.

A investigação sobre a atuação de advogados na engrenagem do Primeiro Comando da Capital expõe uma zona sensível entre defesa legal e articulação criminosa. O caso reforça o desafio de separar o exercício da advocacia do uso do sistema jurídico como canal de comunicação das facções.