Detido é apontado como integrante do tráfico no Pé Pequeno - Reprodução

Detido é apontado como integrante do tráfico no Pé Pequeno Reprodução

Publicado 16/03/2026 22:00

Rio - Homem apontado como integrante do tráfico de drogas da comunidade do Pé Pequeno, em Niterói, foi preso nesta segunda-feira (16) por policiais da 77ª DP (Icaraí). A prisão foi feita em Santa Rosa, bairro da Região Metropolitana.

Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. De acordo com a Polícia Civil, ele já era alvo de uma operação anterior da unidade, mas conseguiu fugir da comunidade na época.

O paradeiro dele só foi descoberto após o cruzamento de dados entre as forças de segurança. Renan foi levado para a 77ª DP e, depois de cumpridos os trâmites legais, será encaminhado ao sistema prisional.