Maína deixa o cargo para voltar a dar aulas e se dedicar ao filho - Érica Martin / Agência O Dia

Maína deixa o cargo para voltar a dar aulas e se dedicar ao filhoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 16/03/2026 11:21

Rio - A troca de comando na Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro foi publicada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (16). A secretária Maína Celidonio deixa o cargo após cinco anos.



Em seu lugar, assumirá o atual presidente da Comlurb Jorge Arraes. A companhia passará a ser comandada pelo funcionário Renato Rodrigues.

Jorge, de 62 anos, ocupou ao longo da carreira na Caixa Econômica Federal os cargos de Diretor de Desenvolvimento Urbano e Parcerias e de Diretor Imobiliário e de Participação da Fundação dos Economiários Federais.

Já Renato era Diretor de Serviços Urbanos da companhia, acumulando 24 anos de experiência na gestão de limpeza e serviços urbanos no Rio.



Maína deixa o cargo para voltar a dar aulas e se dedicar ao filho. Apesar disso, continuará no time como assessora especial do gabinete de Eduardo Paes para a área de transportes.

Ela é economista, foi professora do Insper e também presidiu o Instituto Pereira Passos (IPP).