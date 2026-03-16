Crime aconteceu na Praça da Honra no fim da tarde deste domingo (15) - Reprodução / Redes Sociais

Crime aconteceu na Praça da Honra no fim da tarde deste domingo (15)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/03/2026 12:34

Rio - Um homem foi morto a tiros, no fim da tarde deste domingo (15), na Praça da Honra, em Senador Camará, na Zona Oeste. Cauã Thiago Romão dos Santos estava sentado em uma cadeira quando dois criminosos atiraram em sua direção.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um carro parando na esquina da localidade e dois criminosos desembarcando. Eles vão em direção a Cauã e disparam contra ele. Alguns tiros foram realizados com o homem já caído no chão.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Depois, ele foi transferido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, ainda na Zona Oeste, mas não resistiu.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.