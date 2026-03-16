Carro passou por perícia na sede da DHC, na Barra da Tijuca - Érica Martin / Agência O Dia

Carro passou por perícia na sede da DHC, na Barra da TijucaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 16/03/2026 14:17

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizaram, na manhã desta segunda-feira (16), uma perícia complementar no carro da médica Andréa Marins Dias, de 61 anos, q ue morreu ao ser baleada durante uma abordagem policial em Cascadura, na Zona Norte. Segundo testemunhas, o veículo teria sido confundido com o de bandidos por policiais militares.

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O automóvel está na sede da especializada, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Familiares da vítima também estiveram na DHC, mas não quiseram falar com a imprensa.

Andréa morreu dentro do próprio carro após ser baleada, na Rua Palatinado, na noite deste domingo (15). Ela havia acabado de sair da casa dos pais, de 88 e 91 anos. Testemunhas apontam que a vítima teve o veículo confundido com o de bandidos por policiais militares que faziam uma perseguição na região.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu em meio a uma abordagem policial e um procedimento foi instaurado para apurar os fatos ocorridos na ação.

"Vale informar que os policiais, que faziam parte da equipe de agentes que efetuou a abordagem, portavam câmeras corporais. Os dispositivos e as armas utilizadas pelos agentes estão à disposição do procedimento investigativo pela Polícia Civil", afirmou a corporação em nota.

A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Andréa era ginecologista e cirurgiã-geral. Bem ativa nas redes sociais, ela postava informações sobre a endometriose e cuidados femininos. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.