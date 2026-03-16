Carro passou por perícia na sede da DHC, na Barra da TijucaÉrica Martin / Agência O Dia
Carro de médica morta em abordagem de PMs passa por perícia na DHC
Segundo testemunhas, veículo teria sido confundido com o de bandidos
Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Niterói
Homem é atuaria na comunidade do Pé Pequeno, na Região Metropolitana
Suspeito morre baleado em tentativa de assalto em Vila Isabel
Homem que o acompanhava durante o crime conseguiu fugir
Após rebocar ônibus, Detro faz acordo e anuncia linhas experimentais
Trajeto entre Mesquita x Terminal Margaridas será feito das 9h às 15h30 e custará R$ 6,70
PGR denuncia Bacellar e TH Joias por obstrução de investigação
De acordo com acusação, eles teriam vazado informações sigilosas
PMs envolvidos no caso da médica morta em Cascadura são afastados
Equipamentos usados pelos agentes deverão ser investigados pela Polícia Civil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.