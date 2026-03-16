Equipe da Secretaria de Conservação trabalha no local na manhã desta segunda-feira - Divulgação / Secretaria de Conservação

Equipe da Secretaria de Conservação trabalha no local na manhã desta segunda-feiraDivulgação / Secretaria de Conservação

Publicado 16/03/2026 07:55 | Atualizado 16/03/2026 13:14

Rio - Uma tampa de bueiro se abriu e formou um grande buraco na Avenida Brasil, na altura da estação do BRT Vigário Geral, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (16). Alguns carros tiveram os pneus furados.

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Segundo o Centro de Operações (COR), o problema aconteceu por volta das 5h, na pista central no sentido Zona Oeste, onde uma faixa está interditada. Trecho apresenta retenções, e motoristas devem dirigir com cautela redobrada.



De acordo com a Secretaria de Conservação, uma equipe foi acionada para o local. A pasta informou que provavelmente a tampa do bueiro quebrou pelo peso dos próprios veículos e a troca será feita até o final desta segunda-feira (16). Segundo o Centro de Operações (COR), o problema aconteceu por volta das 5h, na pista central no sentido Zona Oeste, onde uma faixa está interditada. Trecho apresenta retenções, e motoristas devem dirigir com cautela redobrada.De acordo com a Secretaria de Conservação, uma equipe foi acionada para o local. A pasta informou que provavelmente a tampa do bueiro quebrou pelo peso dos próprios veículos e a troca será feita até o final desta segunda-feira (16).

CET-Rio também atua na região.