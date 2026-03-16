Equipe da Secretaria de Conservação trabalha no local na manhã desta segunda-feiraDivulgação / Secretaria de Conservação
Segundo o Centro de Operações (COR), o problema aconteceu por volta das 5h, na pista central no sentido Zona Oeste, onde uma faixa está interditada. Trecho apresenta retenções, e motoristas devem dirigir com cautela redobrada.
De acordo com a Secretaria de Conservação, uma equipe foi acionada para o local. A pasta informou que provavelmente a tampa do bueiro quebrou pelo peso dos próprios veículos e a troca será feita até o final desta segunda-feira (16).
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