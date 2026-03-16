Durante ação, a equipe utilizou um drone para monitorar o deslocamento do detido - Divulgação / PMERJ

Durante ação, a equipe utilizou um drone para monitorar o deslocamento do detidoDivulgação / PMERJ

Publicado 16/03/2026 11:11

Rio - Um homem acusado de comandar o tráfico de drogas em Macaé, no Norte Fluminense, foi preso durante momento de lazer na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, neste domingo (15).



Segundo a Polícia Militar, Wellington Ferreira Nogueira, conhecido como "Balão", vinha sendo monitorado há mais de um mês. Ele possui condenação por invadir uma agência dos Correios e agredir uma funcionária da empresa, em 2020.