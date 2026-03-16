Durante ação, a equipe utilizou um drone para monitorar o deslocamento do detidoDivulgação / PMERJ

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Rio - Um homem acusado de comandar o tráfico de drogas em Macaé, no Norte Fluminense, foi preso durante momento de lazer na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, neste domingo (15).

Segundo a Polícia Militar, Wellington Ferreira Nogueira, conhecido como "Balão", vinha sendo monitorado há mais de um mês. Ele possui condenação por invadir uma agência dos Correios e agredir uma funcionária da empresa, em 2020.
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Wellington exercia influência direta na organização das atividades ilícitas na região - Divulgação / PMERJ
Traficante foi preso durante momento de lazer na Praia de Copacabana - Divulgação / PMERJ
Durante ação, a equipe utilizou um drone para monitorar o deslocamento do detido - Divulgação / PMERJ


O criminoso foi detido após ter sua movimentação acompanhada por agentes dos setores de inteligência da corporação e por policiais do 19º BPM (Copacabana). Durante a ação, a equipe utilizou um drone para monitorar o deslocamento dele.

Considerado uma das principais lideranças do tráfico que atuavam no município, o detido exercia influência direta na distribuição de entorpecentes e na organização das atividades ilícitas na região do Norte Fluminense.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta de agentes da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SSI) e dos batalhões de Macaé e Copacabana.

De acordo com a corporação, em 2026, a SSI já prendeu 62 criminosos de outros estados, durante ações realizadas em diferentes pontos do território fluminense.