MC Urubuzinho foi localizado no bairro de Belenzinho, na Zona Sul de São Paulo - Reprodução/Instagram

MC Urubuzinho foi localizado no bairro de Belenzinho, na Zona Sul de São PauloReprodução/Instagram

Publicado 16/03/2026 09:16

Rio - O cantor de funk Elias Quaresma Teodoro, de 39 anos, conhecido como MC Urubuzinho foi preso neste domingo (15), em São Paulo, por fazer apologia ao tráfico de drogas e enaltecer chefes do crime.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Roubos de Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), em ação conjunta com policiais civis de São Paulo, localizaram o criminoso no bairro de Belenzinho, na Zona Sul de São Paulo.

Residente no Rio de Janeiro, o cantor estava foragido pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, durante o carnaval deste ano, ele participou do baile funk da "Colômbia", na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Na ocasião, ele teria estimulado traficantes fortemente armados a realizar disparos de arma de fogo, além de enaltecer o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o "Peixão", líder da facção criminosa do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio.

Após três semanas de monitoramento da unidade, a equipe identificou que MC Urubuzinho estava em um endereço da região e realizaram a prisão.