Trio foi levado para a 20ª DP (Vila Isabel) - Reprodução

Trio foi levado para a 20ª DP (Vila Isabel)Reprodução

Publicado 16/03/2026 09:21

Rio - Três homens foram presos, na tarde do último sábado (14), por suspeita de fraude bancária e lavagem de dinheiro em uma agência na Rua Barão de Mesquita, no Grajaú, na Zona Norte. Policiais apreenderam R$ 124 mil em espécie com o trio.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), equipes do Segurança Presente do Grajaú / Vila Isabel receberam informações sobre movimentações consideradas suspeitas em caixas eletrônicos do banco. Já no local, os agentes identificaram três homens utilizando simultaneamente os terminais de autoatendimento.

A abordagem foi realizada quando os suspeitos deixaram a agência. Na revista, os policiais encontraram grandes quantias de dinheiro em espécie, cartões bancários pertencentes a terceiros e comprovantes de depósitos.

Em buscas realizadas em um veículo ligado a um dos suspeitos, a equipe também localizou uma bolsa com mais dinheiro. Ao todo, os agentes apreenderam R$ 124,7 mil em espécie, quatro cartões bancários, cinco comprovantes de depósitos e dois celulares.



Os homens foram encaminhados para a 20ª DP (Vila Isabel), onde permaneceram presos pelos crimes de associação criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.