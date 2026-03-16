Cadela é resgatada após ficar três dias presa dentro de carro em CopacabanaDivulgação

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Rio - A cadela resgatada no sábado (14), após ficar três dias trancada dentro de um carro em Copacabana, Zona Sul, passa bem e pode ganhar um lar em breve. O animal, retirado do veículo que estava estacionado na Avenida Atlântica, passou por exames detalhados e recebeu medicação no Hospital Municipal Veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira, Zona Norte.
De acordo com a secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho, o estado de saúde da cadela é estável e já existe uma pessoa interessada em adotá-la. Como ela não possuía microchip, o que dificulta a identificação imediata do dono, ela será encaminhada para um lar temporário enquanto os trâmites legais são seguidos. Caso o tutor não apareça ou seja responsabilizado pelo abandono, a adoção será oficializada.
O resgate mobilizou moradores da Zona Sul e a Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal. O vereador Luiz Ramos Filho, que acionou a prefeitura após as denúncias, afirmou que vai acompanhar de perto as investigações policiais para garantir que o responsável seja punido.
"Não é possível que tamanha covardia fique por isso mesmo”, lamentou Luiz Ramos Filho.
Vale lembrar que a pena para maus-tratos a animais varia de dois a cinco anos de prisão. A polícia agora tenta localizar o dono do veículo para entender as circunstâncias do abandono, que ocorreu justamente na semana em que se celebra o Dia Nacional dos Animais.