Cadela é resgatada após ficar três dias presa dentro de carro em CopacabanaDivulgação
Cadela resgatada em Copacabana passa bem e já tem pretendente para adoção
Após três dias presa em carro na Avenida Atlântica, animal foi medicado e seguirá para lar temporário; polícia busca o tutor
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