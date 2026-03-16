Previsão de conclusão da obra é de quatro mesesDivulgação
Arcos da Lapa começam a ser restaurados
Prefeitura investe R$ 1,7 milhão para reformar o monumento e revitalizar a Praça Cardeal Câmara
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Carro de médica morta em abordagem de PMs passa por perícia na DHC
Segundo testemunhas, veículo teria sido confundido com o de bandidos
Detro reboca ônibus da nova linha de BRT no 1º dia de circulação; trajeto é suspenso
Serviço começou a receber passageiros nesta segunda-feira (16), mas órgão estadual diz que ele não é de competência da Prefeitura
Cariocas celebram início da atuação da Força Municipal: 'Precisamos de mais segurança'
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