Previsão de conclusão da obra é de quatro meses - Divulgação

Previsão de conclusão da obra é de quatro mesesDivulgação

Publicado 16/03/2026 15:18 | Atualizado 16/03/2026 15:21

Rio - As obras de restauração do Aqueduto da Carioca, mais conhecido como os Arcos da Lapa, começaram nesta segunda-feira (16). Um dos cartões-postais mais famosos da cidade terá um investimento de R$ 1,7 milhão para receber uma "cara nova". A última vez em que o monumento passou por uma reforma geral foi em 2022.

Segundo a Prefeitura do Rio, o trabalho da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos envolve a limpeza e a pintura completa dos 42 arcos de estilo romano. Como se trata de um patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o restauro exige técnicas tradicionais: será usada uma argamassa à base de cal virgem, a mesma fórmula utilizada na época da construção colonial, o que garante o branco característico da estrutura.

Na obra, a equipe terá dez profissionais, incluindo alpinistas industriais que usarão rapel para a limpeza das áreas mais difíceis. Além do monumento, a Praça Cardeal Câmara e as calçadas de pedras portuguesas do entorno também serão revitalizadas. A previsão é que tudo fique pronto em julho deste ano.

"Os Arcos da Lapa são um dos maiores símbolos do Rio Antigo e uma referência histórica que merece ser cuidada e preservada. Principalmente por estarem perto de casas de shows, como o Circo Voador e a Fundição Progresso, pedimos que conservem o patrimônio público que pertence a todos nós, como quem cuida da extensão da sua casa," afirmou o secretário de Conservação, Diego Vaz.

O bairro da Lapa, onde fica o monumento, só no ano passado, recebeu mais de 7,4 milhões de visitantes, um recorde histórico com crescimento de 10,5% em comparação a 2024.