Cadela é resgatada após ficar dois dias presa dentro de carro em Copacabana - Divulgação

Cadela é resgatada após ficar dois dias presa dentro de carro em CopacabanaDivulgação

Publicado 14/03/2026 22:20 | Atualizado 14/03/2026 22:43

Uma cadela foi resgatada na manhã deste sábado (14) após passar três dias presa dentro de um carro estacionado em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Moradores da região denunciaram a situação ao vereador Luiz Ramos Filho, da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio. Segundo os relatos, o animal estava dentro do veículo estacionado na Avenida Atlântica, na altura do número 3614, desde a última quinta-feira (12), sem água nem comida.

Após receber a denúncia, o vereador acionou a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais para que o resgate fosse realizado. “A crueldade contra seres indefesos aumenta a cada dia. Precisamos lembrar que maltratar e abandonar animais é crime e pode resultar em pena de dois a cinco anos de prisão. E este caso, justamente no Dia Internacional dos Animais, tem contornos ainda mais cruéis”, afirmou Luiz Ramos Filho.

A secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho, foi até o local para acompanhar o resgate. A cadela foi levada para o Hospital Veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira, na Zona Norte, onde passará por avaliação. O caso foi denunciado à Polícia Civil e registrado na 12ª DP (Copacabana).

Segundo a secretária, o animal aparentemente está bem de saúde e já existe uma pessoa interessada em adotá-lo. “Aparentemente a cadelinha está bem. Ela será avaliada pelos veterinários do município. A boa notícia é que já temos uma pessoa interessada em adotá-la. Neste Dia Internacional dos Animais, faço um apelo: adotem animais e levem amor para casa”, disse Jeniffer Coelho.