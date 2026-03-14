Feira literária no Largo de Santa Rita deve acontece no segundo sábado de todo mês - Érica Martin / Agência O Dia

Feira literária no Largo de Santa Rita deve acontece no segundo sábado de todo mêsÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 14/03/2026 20:19

Rio - O Largo de Santa Rita, no Centro do Rio, recebeu, neste sábado (14), a primeira edição da feira literária idealizada pelo produtor cultural Raphael Vidal e pelo escritor Henrique Rodrigues. Por volta das 11h, o historiador Luiz Antonio Simas abriu o evento com uma palestra sobre a região do Centro como espaço de transformação.

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O evento pretende trazer, no segundo sábado de todo mês, debates gratuitos sobre literatura, memória e cultura carioca, além de atrações musicais. Na inauguração, o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, ressaltou que o Rio de Janeiro é a capital mundial do livro pela Unesco, sendo a primeira cidade de língua portuguesa a receber esse título.

"A feira traz a experiência muito bem sucedida do Largo da Prainha para o Largo de Santa Rita. As pessoas podem vir comer, beber, comprar livros, pinturas, gravuras, roupas... A importância de ter uma feira literária aqui é absoluta. Uma encruzilhada, um lugar tão significativo, em frente de uma igreja importante. Me lembra um romance da Eliana Alves Cruz, 'O Crime do Cais do Valongo', que tem passagens aqui. Estamos em um território da literatura", destacou Padilha.

Após a abertura com Luiz Antonio Simas, a feira recebeu as poetas MC Martina e Taiana Machado para falarem sobre sobre a importância do gênero, com o tema "Poesia que nos salva" e mediação de Henrique Rodrigues. Em seguida, conversaram a escritora Taís Espírito Santo e o pesquisador e gestor cultural André Augustus Diasz, sobre o impacto da leitura na infância, com o tema "Encanto e palavra: para ler com(o) criança" e mediação da professora Thais Bastos.

Por volta das 15h30, Raphael Vidal e Henrique Rodrigues pautaram o debate "Prato cheio: Entre o balcão e os livros", com mediação de Bianca Torraca. Fechando a festa literária, o cantor, compositor e diretor musical Beto Gaspari se apresentou com o repertório de músicas da MPB "Canções da Esquina".

Histórico

O Largo de Santa Rita é um local histórico, marcado pela fundação da igreja que leva o mesmo nome, em 1721. No século XVIII, a região abrigou o primeiro Cemitério dos Pretos Novos (1722–1769), onde eram enterrados africanos vítimas da escravidão, que morriam logo após chegarem no Rio.

Os corpos eram empilhados, queimados e sepultados em frente à igreja. Nas proximidades, também funcionava o mercado de escravizados da Praça XV, onde atualmente, aos sábados, ocorre uma feira de antiguidades, roupas e acessórios.