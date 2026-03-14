Suspeito é baleado após tentativa de assalto perto do Trem do Corcovado, no Cosme VelhoReprodução
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) foram acionados para a ocorrência. Informações preliminares indicam que dois homens que atuavam em segurança privada estavam em um estabelecimento comercial quando perceberam a tentativa de assalto e reagiram.
Segundo informações iniciais, os agentes que intervieram na ação e impediram o roubo seriam seguranças do secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione. Ele ocupa a Secretaria de Estado da Casa Civil desde 2020 e é considerado um dos principais auxiliares do governador Cláudio Castro.
Houve confronto no local. Policiais militares que estavam próximos chegaram em seguida para prestar apoio. Um dos suspeitos foi ferido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. O outro conseguiu fugir.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.