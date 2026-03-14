Suspeito é baleado após tentativa de assalto perto do Trem do Corcovado, no Cosme Velho - Reprodução

Suspeito é baleado após tentativa de assalto perto do Trem do Corcovado, no Cosme VelhoReprodução

Publicado 14/03/2026 21:52 | Atualizado 14/03/2026 21:56

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito baleado na tarde deste sábado (14), na Rua Cosme Velho, na Zona Sul do Rio, nas proximidades da estação do Trem do Corcovado, um dos principais pontos turísticos da cidade.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) foram acionados para a ocorrência. Informações preliminares indicam que dois homens que atuavam em segurança privada estavam em um estabelecimento comercial quando perceberam a tentativa de assalto e reagiram.



Segundo informações iniciais, os agentes que intervieram na ação e impediram o roubo seriam seguranças do secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione. Ele ocupa a Secretaria de Estado da Casa Civil desde 2020 e é considerado um dos principais auxiliares do governador Cláudio Castro.



Houve confronto no local. Policiais militares que estavam próximos chegaram em seguida para prestar apoio. Um dos suspeitos foi ferido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. O outro conseguiu fugir.

Na ação, os agentes recuperaram uma motocicleta que constava como roubada e apreenderam duas pistolas. A ocorrência foi registrada na 10ª DP (Botafogo), que investiga o caso.