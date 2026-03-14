Família de Marielle Franco na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no CentroÉrica Martin / Agência O Dia
Após a celebração religiosa, familiares e integrantes do Instituto Marielle Franco participaram de um encontro em frente à estátua da vereadora no Buraco do Lume, também no Centro, onde relembraram a trajetória política da homenageada e reforçaram a mobilização por memória e justiça. Além de Anielle, a filha e a mãe da parlamentar, Luyara Santos e Marinete Silva, também estiveram presentes.
Marielle, que era socióloga, ativista de direitos humanos e vereadora pelo Rio, e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros em 14 de março de 2018, quando voltavam de um evento no Centro da cidade. O crime teve repercussão internacional e se tornou símbolo da luta contra a violência política e em defesa dos direitos humanos.
As investigações tiveram diferentes etapas. Em 2019, foram presos os executores do crime, o ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz. Já em março de 2024, a investigação avançou sobre os mandantes, levando à prisão dos irmãos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, além do delegado Rivaldo Barbosa. Eles foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2026.
A missa integra a programação do “Março por Marielle e Anderson”, série de atividades anuais organizadas para ressaltar o legado da vereadora e do motorista. Ainda neste sábado, será inaugurada a exposição “Mulher Raça: O Legado de Marielle Franco”, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A mostra apresenta documentos, fotografias e registros audiovisuais sobre a trajetória política da parlamentar, destacando sua atuação na defesa dos direitos humanos e sua influência nos movimentos de mulheres negras no Brasil.
Dividida em quatro eixos temáticos "Mulheres Negras em Marcha, Luto e Luta, Justiça por Marielle e Anderson e Legado", a exposição propõe um percurso pela história e pela memória da vereadora. A exibição fica em cartaz até 12 de abril e tem entrada franca.
A programação continua neste domingo (15), com a quinta edição do Festival Justiça por Marielle e Anderson, no Circo Voador, na Lapa. O evento reúne artistas, movimentos sociais e apoiadores da causa em uma agenda que inclui debates, apresentações musicais, 'aulões' abertos e atividades culturais voltadas à memória e à mobilização por justiça. Os ingressos foram gratuitos, retirados previamente e já se esgotaram.
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