Família de Marielle Franco na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro - Érica Martin / Agência O Dia

Família de Marielle Franco na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no CentroÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 14/03/2026 14:26

Rio - Uma missa em memória da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes marcou, na manhã deste sábado (14), os oito anos do assassinato que chocou o país. A cerimônia foi realizada às 9h na Igreja Nossa Senhora do Parto, no Centro do Rio, reunindo amigos, militantes e familiares dos homenageados, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.