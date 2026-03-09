Defesa de Domingos Brazão justifica que o preso não representa mais risco para as investigações ALERJ/Divulgação
Moraes autoriza transferência de Domingos Brazão para presídio no Rio
Ele foi condenado a 76 anos de prisão pela morte de Marielle Franco
Quatro acusados por campanha de ódio contra Maria da Penha viram réus
Ex-marido da ativista está entre os denunciados pelas perseguições
Sobe para 140 número de casos confirmados de Mpox no país, em 2026
Estado que mais registrou casos da doença foi São Paulo, com 93
Lula e presidenta do México querem reunir empresários dos dois países
Objetivo é explorar novas oportunidades de negócios
SP vai testar registro de violência doméstica no local da ocorrência
Mulheres poderão fazer o boletim de ocorrência sem ir para a delegacia
Relato de socorrista contradiz versão de tenente-coronel, marido de PM morta com tiro na cabeça
Cena encontrada não era coerente com as informações relatadas pelo companheiro
Dentista é preso no Paraná suspeito de estupro de crianças e adolescentes
Abusos ocorriam em ambientes de convivência familiar ou de confiança
