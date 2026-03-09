O general Mário Fernandes foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisãoMarcelo Camargo/Agência Brasil
Moraes autoriza visita íntima a general condenado na trama golpista
Mário Fernandes está preso no Comando Militar do Planalto
Moraes autoriza visita íntima a general condenado na trama golpista
Mário Fernandes está preso no Comando Militar do Planalto
Gilmar: vazamento de conversa privada representa violação à intimidade
Em rede social, decano do Supremo citou o caso de Daniel Vorcaro e afirmou que Estado não cumpriu o 'dever de guarda'
Pesquisa Datafolha: 9 em cada 10 brasileiros não se arrependeram de votar em Lula ou Bolsonaro em 2022
Sondagem entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 3 a 5 de março
Enel reforça em reuniões na Aneel pedido de arquivamento de processo sobre 'apagão' em SP
De acordo com a concessionária, medidas adotadas pela empresa comprovariam um desempenho compatível com a magnitude do evento climático
Pré-candidatos do PSD minimizam liderança de Flávio na direita e apostam na campanha eleitoral
Partido pode definir nome para a disputa presidencial ainda em março
Presidentes da Crefisa, da Dataprev e do C6 Bank se recusam a depor na CPMI do INSS
Nesta reta final dos trabalhos, a comissão quer ouvir bancos que firmaram acordos para cobrança de crédito consignado de aposentados e pensionistas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.