Pesquisa Datafolha mostra que eleitorados de Lula e de Bolsonaro continuam consolidadosAntonio Augusto/Ascom/TSE
Pesquisa Datafolha: 9 em cada 10 brasileiros não se arrependeram de votar em Lula ou Bolsonaro em 2022
Sondagem entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 3 a 5 de março
Enel reforça em reuniões na Aneel pedido de arquivamento de processo sobre 'apagão' em SP
De acordo com a concessionária, medidas adotadas pela empresa comprovariam um desempenho compatível com a magnitude do evento climático
Pré-candidatos do PSD minimizam liderança de Flávio na direita e apostam na campanha eleitoral
Partido pode definir nome para a disputa presidencial ainda em março
Presidentes da Crefisa, da Dataprev e do C6 Bank se recusam a depor na CPMI do INSS
Nesta reta final dos trabalhos, a comissão quer ouvir bancos que firmaram acordos para cobrança de crédito consignado de aposentados e pensionistas
Grupo Prerrogativas critica PF por 'vazamento seletivo' no caso Master
Juristas condenam, entre outros pontos, a divulgação de detalhes da vida privada de Daniel Vorcaro
Nunes ironiza filiação de Pablo Marçal ao União Brasil dizendo que coach 'vendeu a alma'
Partido aposta no empresário como puxador de votos
