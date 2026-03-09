Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o coach Pablo MarçalReprodução
Nunes ironiza filiação de Pablo Marçal ao União Brasil dizendo que coach 'vendeu a alma'
Partido aposta no empresário como puxador de votos
Senador obtém assinaturas para abrir CPI contra Moraes e Toffoli por caso Master
Oposição é quem move a linha de frente contra os dois ministros do Supremo
Vídeo: Lula fala em risco de invasão sem investimento em defesa
Presidente alertou sobre escalada de conflitos no mundo
Inmet tem alertas laranja e amarelo para chuvas em SP e outros Estados do País
Avisos indicam risco de temporais com ventos intensos e acumulados significativos de chuva até terça-feira em diversas regiões do Brasil
Eduardo Leite afirma que 'legado' de Bolsonaro foi trazer Lula de volta
Governador e pré-candidato à Presidência disse que alta rejeição aos dois líderes pode abrir espaço para uma nova candidatura
Fim da 6x1: cúpula da Câmara avalia que projeto avançará e transição pode estar na Constituição
Há resistência contra a proposta principalmente no setor produtivo
