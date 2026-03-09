Congresso NacionalAntônio Cruz/Agência Brasil
Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), está convencido de que o texto deve avançar e que a Proposta de Emenda à Constituição será a saída, mesmo com os trechos temporários.
Há resistência contra a proposta principalmente no setor produtivo. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a redução da jornada de trabalho a 40h semanais poderia gerar custo anual de R$ 178,2 bilhões a R$ 267,2 bilhões, com impacto de 7% na folha de pagamentos. A projeção considerou dois cenários: compensando a redução com horas extras ou com contratações novas.
Integrantes da equipe econômica ouvidos pela reportagem preferiam que o texto da transição viesse em projeto de lei em separado pela facilidade em aprovar - por maioria simples e não por quórum de três quintos dos votos como o exigido para uma PEC.
Ainda assim, os governistas destacam que a redação é o que mais importa, porque, com o texto correto, seria improvável que os congressistas não aprovassem a matéria em ano eleitoral. Juridicamente, para o Executivo, não há problema em usar o ADCT.
Para Elisa Alonso, advogada trabalhista e sócia do RCA Advogados, entretanto, a Constituição já dispõe sobre onde deve ser feita essa discussão, que são as convenções coletivas. Ela cita ainda que o ADCT se tornou a parte da Constituição que mais sofreu alterações desde sua criação em 1988.
"A crítica que se faz é justamente esta: a Constituição já prevê, de forma expressa, um mecanismo de adaptação: a negociação coletiva. Neste contexto, mostra-se temerária qualquer alteração via PEC, sem os estudos prévios de impacto econômico, setorial e de produtividade, especialmente em setores que dependem de funcionamento contínuo, como comércio, serviços, saúde, logística e turismo", afirma.
Ela afirma que, mesmo em ano eleitoral, quando esses temas ganham mais destaque, é preciso encontrar soluções que conciliem proteção ao trabalhador, segurança jurídica e sustentabilidade econômica.
