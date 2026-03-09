Carga de pasta base de cocaína e de haxixe foi interceptada em fiscalização realizada na Rodovia Ayrton Senna - Divulgação/ PF

Carga de pasta base de cocaína e de haxixe foi interceptada em fiscalização realizada na Rodovia Ayrton SennaDivulgação/ PF

Publicado 09/03/2026 12:09

A Polícia Federal apreendeu cerca de 400 quilos de drogas durante uma ação de fiscalização realizada nesta segunda-feira (9) na Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Durante a operação, os policiais abordaram um veículo que transportava uma grande quantidade de entorpecentes vindos da região de Mato Grosso do Sul. Na vistoria, foram encontrados diversos tabletes de drogas escondidos no automóvel.

Após a pesagem, a apreensão totalizou 396,85 quilos de entorpecentes, entre pasta base de cocaína e haxixe.

"O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à unidade da Polícia Federal, onde permanecerá à disposição da Justiça", disse a PF.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no transporte e no destino final da carga ilegal.