Caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de feminicídioArquivo / Divulgação / PMMG

Publicado 09/03/2026 12:04

Um jovem, de 18 anos, foi morto a facadas. neste domingo (8). ao tentar defender a sogra, de 35 anos, de um ataque do ex-companheiro, em Governador Valadares, Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 51 anos, invadiu a casa da ex-mulher com um pedaço de madeira. Durante a ação, ele tentou agredir a filha dela e, ao ser impedido, atacou a ex. A jovem pediu socorro ao namorado, que estava na casa.

Quando o rapaz apareceu, o suspeito tirou uma faca da cintura e desferiu um golpe no peito do jovem. Ele ainda tentou correr, mas caiu desacordado. Em seguida, o agressor voltou a atacar a ex-companheira, que acabou atingida no braço e no peito esquerdo. Os dois entraram em luta corporal, e ela conseguiu tomar a faca.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte do jovem.

Moradores conseguiram imobilizar o agressor até a chegada da Polícia Militar. Durante a abordagem, o suspeito pegou uma chave de fenda e ameaçou atingir o próprio peito, mas acabou desarmado pelos agentes. A ex-companheira do homem foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro.

O suspeito recebeu atendimento médico e foi conduzido à delegacia. No local, o homem afirmou que não pretendia matar o jovem, mas sim a ex-companheira, por não aceitar o fim do relacionamento. O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de feminicídio.

