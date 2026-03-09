Presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)Reprodução
Pesquisa mostra Flávio Bolsonaro com 38% e Lula com 34% dos votos em SP
Brancos e nulos somam 5% e não sabem ou não responderam 6%
Pesquisa mostra Flávio Bolsonaro com 38% e Lula com 34% dos votos em SP
Brancos e nulos somam 5% e não sabem ou não responderam 6%
Vídeo: Chuva destrói academia de crossfit na Zona Sul de SP
Temporal fez paredes do espaço cederem e o local foi inundado
MP de São Paulo pede inquérito para apurar perseguição virtual e ameaças a Vorcaro e família
Dono do Banco Master foi preso sob suspeita de manter uma espécie de milícia privada
Colisão frontal entre carros deixa quatro mortos e dois feridos em MG
Sobreviventes foram socorridos e levados ao pronto-socorro
Associação alerta para riscos após alteração nas regras de trânsito
Abramed traz orientações em meio à renovação automática da CNH
Vaca é resgatada de piscina por bombeiros em GO; veja imagens
Animal não teve ferimentos e foi devolvido ao dono
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.