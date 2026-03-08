Ex-ministro de Comunicação Social, Franklin Martins, fazia conexão aérea com destino à Guatemala - Agência Brasil/Arquivo

Publicado 08/03/2026 22:02

O jornalista Franklin Martins, ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi retido e deportado do Panamá na sexta-feira, 6.

O caso aconteceu após um desembarque no aeroporto da Cidade do Panamá, quando seguia para uma conexão aérea rumo à Guatemala.

Segundo relato do próprio Martins, agentes de imigração o abordaram ao sair do avião, examinaram seu passaporte e o conduziram a uma sala reservada no aeroporto. Lá, ele foi interrogado por policiais e impedido de seguir viagem.

Após horas retido, o ex-ministro foi colocado em um voo de volta ao Brasil.

Questionamentos sobre prisão durante a ditadura

De acordo com o relato do ex-ministro, durante a entrevista, os agentes fizeram perguntas sobre dados pessoais, além de uma prisão ocorrida em 1968, durante a ditadura militar brasileira.

Martins disse ter explicado que a detenção se deu por motivos políticos relacionados à luta contra o regime militar no país. Ainda assim, foi informado de que não poderia continuar a viagem para a Guatemala.

Segundo os policiais disseram a ele, a decisão teria sido baseada em uma lei migratória de 2008, que impedia a entrada ou conexão de estrangeiros com antecedentes relacionados a crimes considerados graves.

O ex-ministro disse também que solicitou contato com a Embaixada do Brasil no Panamá, mas o pedido foi negado.

Governo do Panamá pede desculpas

Após o episódio, o Itamaraty entrou em contato com o governo panamenho para pedir esclarecimentos.

Em resposta, o chanceler do Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, enviou uma carta ao ministro brasileiro Mauro Vieira, se desculpando pela retenção de Martins.

No documento, o ministro justificou o caso com a aplicação automática de procedimentos migratórios baseados em sistemas de alerta que as autoridades do país utilizam.

O chanceler afirmou ainda que o episódio não reflete a consideração do governo panamenho por Franklin Martins. Ele também destacou que o ex-ministro será "sempre bem-vindo no Panamá".

Contudo, Martins disse em seu relato que integrantes da Polícia Nacional o Panamá deixaram escapar que a aplicação da lei migratória de 2008 havia se tornado mais rígida após decretos recentes do governo. "Em 2025, os EUA e o Panamá assinaram acordos bastante abrangentes na área da segurança", comentou.

A carta de desculpas também enalteceu a liderança diplomática brasileira.

"As relações entre nossos países atravessam um excelente momento, caracterizado por uma cooperação estreita, um diálogo político fluido e uma amizade sincera entre nossos governos e entre os presidentes de ambas as nações", disse o chanceler em um dos trechos.

Caso provoca reações no Brasil

O episódio gerou manifestações de solidariedade a Franklin Martins.

Em publicação nas redes sociais, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o ex-ministro foi "injustamente impedido" de seguir viagem e classificou a medida como "absurda e inexplicável" entre países amigos.

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) também divulgou uma carta aberta ao embaixador do Panamá no Brasil criticando a retenção e a deportação do jornalista.

No documento, a entidade afirma que Martins estava apenas em trânsito no aeroporto e que foi impedido de se comunicar com a representação diplomática brasileira.

Para a ABI, a medida foi injustificável e representou desrespeito aos direitos do jornalista.