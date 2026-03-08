O ministro do STF Alexandre de Moraes diz que coluna se baseou em premissas 'fáticas inexistentes' - AFP

O ministro do STF Alexandre de Moraes diz que coluna se baseou em premissas 'fáticas inexistentes'AFP

Publicado 08/03/2026 17:11 | Atualizado 08/03/2026 17:24

O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou nota negando que ele tenha frequentado a casa do banqueiro Daniel Vorcaro em Trancoso (BA). A informação foi publicada neste domingo, 8, pelo blog Lauro Jardim, do jornal O Globo.

"O gabinete do Ministro Alexandre de Moraes informa que é integralmente falsa a afirmação publicada pelo blog de Lauro Jardim, no portal O Globo, de que o Ministro tenha frequentado a casa de Vorcaro em Trancoso (BA). O Ministro jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino", diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa do Supremo.

O ministro destacou ainda que "nunca esteve na propriedade" e que não é possível vincular sua agenda pessoal ou profissional a encontros com Vorcaro. "Lamenta-se a publicação de informações baseadas em premissas fáticas inexistentes, sem a devida verificação da realidade dos fatos", conclui.