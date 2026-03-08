O ministro do STF Alexandre de Moraes diz que coluna se baseou em premissas 'fáticas inexistentes'AFP
Fake news: é falso que Moraes frequentou casa de Vorcaro em Trancoso (BA), diz nota do STF
Comunicado afirma que o ministro do Supremo e o banqueiro 'jamais realizaram qualquer viagem juntos'
Músico Marcelo Pretto, integrante do grupo Barbatuques, morre aos 58 anos
Artista estava internado por causa de complicações da diabetes
Band noticia morte do apresentador Manoel Branco logo após programa comandado por ele ir ao ar
Jornalista teria sofrido um infarto
Datafolha: Tarcísio lidera corrida pelo governo de São Paulo
Haddad pontua melhor que Alckmin e Tebet
Lula faz exames de rotina em hospital de SP
Segundo o boletim médico, presidente seguirá em acompanhamento médico habitual
Chuva provoca pelo menos duas mortes no estado de São Paulo
Bombeiros atenderam chamadas para quedas de árvores, alagamentos, enchentes, desabamentos e desmoronamentos
