Manoel Branco apresentava um programa voltado à cultura e às tradições do interior - Facebook/Reprodução

Publicado 08/03/2026 15:20

São Paulo - O apresentador e jornalista Manoel Branco morreu neste sábado, 7, aos 57 anos, em Ribeirão Preto (SP). A morte foi confirmada pela TV Clube, afiliada da Band na região, e anunciada pela emissora logo após a exibição do programa que ele comandava.

As primeiras informações indicam que a causa teria sido um infarto sofrido em casa. Até o momento, não há detalhes sobre velório e sepultamento.

A notícia foi comunicada durante o Jornal da Clube, telejornal local da emissora. Na abertura da edição, o âncora André Costa informou aos telespectadores a morte do colega.

"A gente abre esta edição com uma triste notícia. Morreu agora há pouco, em Ribeirão Preto, o apresentador Manoel Branco", disse. Em seguida, ele lembrou que o público havia acabado de assistir ao programa apresentado pelo jornalista na emissora.

Nas redes sociais, a TV Clube também publicou uma nota de pesar destacando a trajetória do comunicador. "Manoel Branco era conhecido por valorizar a cultura da nossa região e a culinária raiz, sempre com um jeito simples e autêntico de levar informação ao público", afirmou a emissora na publicação nas redes sociais.

Natural de São Joaquim da Barra, no interior paulista, Manoel Branco nasceu em julho de 1968 e construiu carreira na comunicação regional. Na televisão, apresentava o Programa Manoel Branco, atração voltada à cultura e às tradições do interior, com destaque para a culinária regional.

Antes de se consolidar na TV, ele também teve passagens por emissoras de rádio da região, onde apresentou programas jornalísticos e esportivos.

Em nota, a TV Clube afirmou que se solidariza com familiares, amigos e telespectadores que acompanhavam o trabalho do apresentador.