Assessoria de Martha Graeff afirma que a influenciadora nunca teve envolvimento com os negócios de VorcaroReprodução/Redes sociais

Publicado 08/03/2026 19:07

A influenciadora Martha Graeff, ex-namorada de Daniel Vorcaro, contratou uma assessoria e um advogado e faz questão de se desvincular do banqueiro, de quem diz ter se separado há meses. Vorcaro foi preso pela segunda vez na última quarta-feira, 4, e está preso na Penitenciária Federal em Brasília.

Vorcaro foi alvo da na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco. A Polícia Federal diz que ele comanda uma organização criminosa, tinha 'braço armado' e só poderia ser neutralizado com prisão.

Martha Graeff não foi alvo da operação e seu nome veio a público em razão de terem vindo a público trocas de mensagens entre eles presentes no telefone celular de Vorcaro, que foi periciado pela PF. Nos diálogos, em meio a mensagens de caráter pessoal, Vorcaro fala de encontros com autoridades e cita políticos e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

A nova assessoria contratada por Martha Graeff buscou a imprensa para informar que ela e Vorcaro já não está juntos "há alguns meses". Além disso, enfatizou que o relacionamento entre eles teria se dado à distância.

"Martha vive fora do Brasil há cerca de 20 anos, atualmente em Miami, e também não vai ao Brasil há alguns meses", diz a assessoria.

Além disso, Martha Graeff destaca que não tinha qualquer relação com os negócios de Vorcaro, agora sob investigação.

"As mensagens que vêm sendo mencionadas publicamente referem-se a conversas privadas trocadas durante o período em que estavam em um relacionamento, em um contexto estritamente pessoal, como qualquer casal que compartilha aspectos do seu dia a dia. Martha nunca participou ou teve qualquer envolvimento com os negócios ou atividades profissionais de Daniel Vorcaro", diz uma nota da assessoria.

Em outra nota, o advogado Lúcio de Constantino diz que Martha Graeff "resta consternada em face da grave violência que vem sofrendo, considerando a exposição manifestamente ilegal e impressionantemente inútil de mensagens fragmentadas trocadas no sagrado ambiente restrito da intimidade de casal." Ele também fala em valer-se de medidas judiciais e extrajudiciais para salvaguardar os direitos da cliente.

Como mostrou o Estadão, Vorcaro fez uma festa de noivado de luxo em Roma, na Itália, e planejou um festival milionário com Coldplay para celebrar o momento com Martha Graeff. O dono do Master chegou a planejar evento de R$ 200 milhões com artistas internacionais em cenário de "O Poderoso Chefão".

Além disso, Vorcaro e ex-namorada fizeram planos para carnaval no Rio com a filha de Trump. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que Martha tem proximidade com Ivanka Trump: "Ela não para de mandar mensagem sobre o carnaval".

Veja a nota da assessoria de Martha Graeff:

"Martha Graeff e Daniel Vorcaro não estão mais juntos há alguns meses.

O relacionamento entre eles foi à distância. Martha vive fora do Brasil há cerca de 20 anos, atualmente em Miami, e também não vai ao Brasil há alguns meses.

As mensagens que vêm sendo mencionadas publicamente referem-se a conversas privadas trocadas durante o período em que estavam em um relacionamento, em um contexto estritamente pessoal, como qualquer casal que compartilha aspectos do seu dia a dia. Martha nunca participou ou teve qualquer envolvimento com os negócios ou atividades profissionais de Daniel Vorcaro."

Veja a nota do advogado de Martha Graeff:

"Sra. Martha Graeff, através de seu advogado, informa que resta consternada em face da grave violência que vem sofrendo, considerando a exposição manifestamente ilegal e impressionantemente inútil de mensagens fragmentadas trocadas no sagrado ambiente restrito da intimidade de casal.

Importa destacar que a Sra. Martha Graeff não mantém relacionamento com o Sr. Daniel Vorcaro há meses, sendo imperioso ressaltar que ela jamais esteve envolvida em qualquer tipo de ilicitude penal.

Entrementes, a referida publicização, eivada de manifesto desvio de finalidade, mostra-se não apenas inócua a qualquer procedimento investigativo penal, mas subversiva aos valores morais e garantias constitucionais que asseguram a inviolabilidade da intimidade. Na realidade, tal difusão serve mais à desregrada vilipendiação da esfera privada feminina, que no contexto brasileiro ainda é tema que merece prudente atenção, não havendo falar em recreação com devassamento da vida privada de uma mulher.

Dessarte, a presente serve para comunicar que a Sra. Martha Graeff adotará, com a presteza necessária, todas as providências cabíveis para a salvaguarda de seus direitos, não hesitando em valer-se das medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes em face daqueles que venham atentar contra a sua integridade ou privacidade.