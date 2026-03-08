Mulher é amarrada em poste para não ser levada por enchente - Reprodução/Redes sociais

Publicado 08/03/2026 18:33 | Atualizado 08/03/2026 20:52

As fortes chuvas que caíram sobre a capital paulista na tarde deste domingo (8) provocaram diversos pontos de alagamento, quedas de árvores e deixou parte da zona leste e da zona sul paulistana em estado de alerta.



O estado de alerta, o de maior gravidade, foi decretado para a região do Ipiranga e para as regiões da Vila Prudente, Santo Amaro e Guaianazes, onde ocorreu transbordamento de córregos.



Segundo o Corpo de Bombeiros, entre o meio-dia e as 17h deste domingo, foram registradas 15 chamadas de quedas de árvores, duas chamadas para desabamentos e 180 chamadas para enchentes na capital e na região metropolitana de São Paulo. Até este momento, não houve informações sobre vítimas.

Também houve fortes chuvas em diversas outras cidades do estado. Em Botucatu, por exemplo, uma mulher acabou caindo com um veículo em uma ribanceira. Segundo a Defesa Civil, a vítima foi socorrida com vida e encaminhada para um hospital da região.



Ontem (7), duas pessoas morreram em decorrência das chuvas. Desde que a Operação SP Sempre Alerta-Chuvas teve início, em dezembro de 2025, o estado paulista já contabiliza 21 óbitos em decorrência das chuvas.



Para os próximos dias, a expectativa é de chuva e ligeiro declínio da temperatura máxima na capital paulista, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Para a tarde desta segunda-feira (9) estão previstas chuvas de forte intensidade, que podem provocar alagamentos.

Aeroporto de Congonhas



Uma parte do muro que cerca o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, caiu na tarde deste domingo, 8, após o forte temporal que atingiu a capital paulista. A estrutura desabou na região da Avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso ao aeroporto.



Apesar do incidente, não houve registro de feridos. Em nota, a concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto, informou que as operações não foram afetadas.



"As fortes chuvas ocorridas na tarde deste domingo (8), com elevado volume de água, provocaram a queda de trechos do muro patrimonial que cerca o Aeroporto de Congonhas", disse "As áreas foram isoladas imediatamente após o ocorrido e estão sendo monitoradas pelas equipes de segurança do aeroporto", acrescentou.



O temporal provocou diversos problemas na capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o fim da tarde foram registrados centenas de chamados relacionados a enchentes, quedas de árvores e desabamentos.



A Defesa Civil também emitiu alertas para chuva forte e persistente em diferentes regiões da cidade.