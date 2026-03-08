Mulher é amarrada em poste para não ser levada por enchenteReprodução/Redes sociais
O estado de alerta, o de maior gravidade, foi decretado para a região do Ipiranga e para as regiões da Vila Prudente, Santo Amaro e Guaianazes, onde ocorreu transbordamento de córregos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, entre o meio-dia e as 17h deste domingo, foram registradas 15 chamadas de quedas de árvores, duas chamadas para desabamentos e 180 chamadas para enchentes na capital e na região metropolitana de São Paulo. Até este momento, não houve informações sobre vítimas.
Ontem (7), duas pessoas morreram em decorrência das chuvas. Desde que a Operação SP Sempre Alerta-Chuvas teve início, em dezembro de 2025, o estado paulista já contabiliza 21 óbitos em decorrência das chuvas.
Para os próximos dias, a expectativa é de chuva e ligeiro declínio da temperatura máxima na capital paulista, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Para a tarde desta segunda-feira (9) estão previstas chuvas de forte intensidade, que podem provocar alagamentos.
Apesar do incidente, não houve registro de feridos. Em nota, a concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto, informou que as operações não foram afetadas.
"As fortes chuvas ocorridas na tarde deste domingo (8), com elevado volume de água, provocaram a queda de trechos do muro patrimonial que cerca o Aeroporto de Congonhas", disse "As áreas foram isoladas imediatamente após o ocorrido e estão sendo monitoradas pelas equipes de segurança do aeroporto", acrescentou.
O temporal provocou diversos problemas na capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o fim da tarde foram registrados centenas de chamados relacionados a enchentes, quedas de árvores e desabamentos.
A Defesa Civil também emitiu alertas para chuva forte e persistente em diferentes regiões da cidade.
