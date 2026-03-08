Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) - Pablo Jacob/Governo do Estado de São Paulo

Publicado 08/03/2026 14:54

A pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, 8, mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) à frente na disputa para o governo de São Paulo. Ele é seguido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), cotado para a disputa.

Este é o primeiro levantamento realizado pelo instituto neste ano sobre a disputa estadual. Enquanto o governador tem garantida a tentativa de reeleição, o governo Lula ainda não decidiu qual será o nome que lançará à disputa, numa esperança de reter os votos conquistados em 2022 e ajudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a garantir mais quatro anos no Palácio do Planalto.

Tarcísio aparece com 44% das intenções de voto contra 31% de Haddad, que melhor pontua contra o governador entre as opções ainda na mesa do governo Lula para a disputa. Na resposta estimulada e única, Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB), com 5%; e Felide D’Avila (Novo), com 3%, surgem bem atrás. Entre votos brancos, nulos ou nenhum, estão 11% das pessoas.

Quando o candidato do governo Lula é o vice-presidente e ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB), Tarcísio abre a vantagem e marca 46% contra 26%. Nesse caso, atrás vêm Paulo Serra (6%), Kataguiri (5%) e D’Avila (3%). Votos brancos, nulos ou nenhum somam 13%.

Numa terceira opção testada, Tarcísio abre 30 pontos percentuais de vantagem contra a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), original do Mato Grosso do Sul: 49% a 19%. Depois vêm Paulo Serra (7%), Kataguiri (4%) e D’Avila (3%). Os votos brancos, nulos e nenhum chegam a 15%.

Por fim, num cenário com Haddad e o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e também ex-governador paulista Márcio França (PSB) concorrendo juntos, Tarcísio aparece com 44%, Haddad, com 28%, e França, com 5%.

Nas menções espontâneas, isto é, quando o Datafolha não apresentou ao respondente nenhum candidato previamente, Tarcísio aparece disparado na frente, com 22% das menções, enquanto a maioria das pessoas (59%) não soube dizer um nome. Em seguida, a ordem das respostas foi: o atual governador (3%), Haddad (2%), Tebet (1%), vota no PT/candidato do PT (1%). Outros somam 4%, e brancos/nulos/nenhum, 8%.

Segundo turno e rejeição

Em um eventual segundo turno, Tarcísio bateria Haddad por 52% contra 37%, com 10% de votos brancos ou nulos, e 1% de indecisos Quando Alckmin é o adversário, o governador de São Paulo vence por 50% contra 39%. Já com Tebet no duelo, Tarcísio sai vitorioso com mais folga: 58% contra 28%.

O instituto também perguntou aos paulistas em quais dos candidatos eles não votariam de jeito nenhum. O resultado foi o seguinte:

- Fernando Haddad (38%)

- Geraldo Alckmin (29%)

- Simone Tebet (27%)

- Kim Kataguiri (25%)

- Tarcísio de Freitas (24%)

- Márcio França (20%)

- Paulo Serra (19%)

- Felipe D’Avila (18%)

- Votaria em qualquer um (3%)

- Rejeita todos (3%)

- Não sabem (3%)

Avaliação do governo

A avaliação do governo Tarcísio melhorou desde abril de 2025, data do último levantamento. O índice de quem o considera ótimo ou bom passou de 41% para 45% nesse quase um ano.

Entre aqueles que consideram a gestão de São Paulo regular, a taxa oscilou de 33% para 31% nesse período. E a proporção de quem a avalia como ruim ou péssima oscilou de 22% para 20%.

Quando perguntadas se aprovam ou desaprovam o trabalho de Tarcísio como governador, 64% dizem que aprovam, enquanto 30% desaprovam, e 6% não souberam responder.

Os pesquisadores também perguntaram se os paulistas veem Tarcísio como aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre uma pena de 27 anos de prisão após ser condenado por tentativa de golpe de Estado: 69% responderam que sim, enxergam Tarcísio como aliado. Já 10% acham que o governador é aliado do presidente Lula. Para 3%, nenhum dos dois; para 1%, os dois; e 17% não souberam responder.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. O Datafolha ouviu 1.608 pessoas com 16 anos ou mais em 71 municípios do Estado entre os dias 3 e 5 de março.