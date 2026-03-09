Rodovia foi liberada após a retirada dos veículos e limpeza da pistaReprodução / CBMMG
Colisão frontal entre carros deixa quatro mortos e dois feridos em MG
Sobreviventes foram socorridos e levados ao pronto-socorro
Associação alerta para riscos após alteração nas regras de trânsito
Abramed traz orientações em meio à renovação automática da CNH
Vaca é resgatada de piscina por bombeiros em GO; veja imagens
Animal não teve ferimentos e foi devolvido ao dono
Ex-ministro de Lula é deportado do Panamá após retenção em aeroporto
Governo do país se desculpa após pedido de esclarecimento do Itamaraty
Mulher de Moraes nega mensagem de Vorcaro
Suposta conversa teria sido feita no dia da primeira prisão do dono do Banco Master
Ex-namorada de Vorcaro contrata assessoria e advogado e age para se desvincular do banqueiro
Comunicação de Martha Graeff disse que ela e o empresário não estão juntos 'há alguns meses'
