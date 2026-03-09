Rodovia foi liberada após a retirada dos veículos e limpeza da pista - Reprodução / CBMMG

Publicado 09/03/2026 08:57

Uma colisão frontal entre dois carros deixou quatro mortos na noite deste domingo (8), na BR-365, no município de Patrocínio, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis pessoas se envolveram na ocorrência.

Os bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados por volta das 22h, após um acidente entre um Celta vermelho e um Palio vermelho.

No Celta, que transportava quatro pessoas da mesma família, três morreram no local, entre elas uma criança de 8 anos. A quarta passageira, de 47 anos, foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Patrocínio com ferimentos pelo corpo.

Já no Palio, um idoso de 78 anos morreu. A esposa, da mesma idade, sofreu fraturas nos membros inferiores e ferimentos no rosto. Os socorristas a imobilizaram e a encaminharam ao Pronto-Socorro Municipal de Patrocínio.

A rodovia foi liberada após a retirada dos veículos e limpeza da pista. As causas do acidente são investigadas.