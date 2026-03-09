Segundo a corporação, o animal não sofreu ferimentos aparentesDivulgação / Corpo de Bombeiros de Goiás
Vaca é resgatada de piscina por bombeiros em GO; veja imagens
Animal não teve ferimentos e foi devolvido ao dono
Ex-ministro de Lula é deportado do Panamá após retenção em aeroporto
Governo do país se desculpa após pedido de esclarecimento do Itamaraty
Mulher de Moraes nega mensagem de Vorcaro
Suposta conversa teria sido feita no dia da primeira prisão do dono do Banco Master
Ex-namorada de Vorcaro contrata assessoria e advogado e age para se desvincular do banqueiro
Comunicação de Martha Graeff disse que ela e o empresário não estão juntos 'há alguns meses'
Chuva em SP provoca alagamentos e deixa Zona Leste em estado de alerta
Duas pessoas morreram no último sábado (7)
Gilmar vê justificativa insuficiente e dá 72 horas para MPRJ explicar pagamento de penduricalhos
Ministro do Supremo alerta para possível punição disciplinar em caso de descumprimento
