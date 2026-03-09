Segundo a corporação, o animal não sofreu ferimentos aparentes - Divulgação / Corpo de Bombeiros de Goiás

Publicado 09/03/2026 08:07

Uma vaca foi resgatada por bombeiros de uma piscina na zona rural de Goianira, em Goiás, na noite de sábado (7). Segundo a corporação, o animal não sofreu ferimentos aparentes.

A 20ª Companhia Independente Bombeiro Militar (20ª CIBM) recebeu o chamado por volta das 22h30. Para socorrer a vaca, houve o apoio de uma viatura do tipo Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS), com quatro bombeiros militares.

Os agentes conseguiram realizar o resgate utilizando técnicas específicas de salvamento e um sistema multiplicador de força para retirar a vaca da piscina de forma segura. O animal foi removido do local e devolvido ao dono.