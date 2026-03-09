O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que as paredes da academia cedem e, em poucos instantes, o local é tomado pela água. A Yellow Monkey Academia de CrossFit, que fica na Rua Doutor Nogueira Martins, no bairro da Saúde, está promovendo uma vaquinha para cobrir o prejuízo.
"Para muita gente pode parecer apenas um lugar de treino. Mas para nós, é muito mais do que isso. É onde superamos limites, comemoramos conquistas, criamos amizades e construímos uma comunidade incrível. O Yellow Monkey CrossFit foi construído com muito esforço, dedicação e paixão. Agora ele precisa da nossa ajuda para se reconstruir", escreveu a academia.
