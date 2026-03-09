Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que o local é tomado pela águaReprodução / Redes sociais

Uma academia de crossfit foi completamente destruída pela chuva que atingiu a capital paulista na tarde deste domingo (8). O momento foi registrado por câmeras e é possível ver o tamanho dos estragos.
O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que as paredes da academia cedem e, em poucos instantes, o local é tomado pela água. A Yellow Monkey Academia de CrossFit, que fica na Rua Doutor Nogueira Martins, no bairro da Saúde, está promovendo uma vaquinha para cobrir o prejuízo.
"Para muita gente pode parecer apenas um lugar de treino. Mas para nós, é muito mais do que isso. É onde superamos limites, comemoramos conquistas, criamos amizades e construímos uma comunidade incrível. O Yellow Monkey CrossFit foi construído com muito esforço, dedicação e paixão. Agora ele precisa da nossa ajuda para se reconstruir", escreveu a academia. 
Neste sábado (7), duas pessoas morreram no estado de São Paulo em decorrência das chuvas. Em São Bernardo do Campo, um homem morreu após ser arrastado pela enxurrada no bairro Demarchi. 
Já em Sorocaba, um homem acabou arrastado pela correnteza no bairro Jardim Guadalupe e desapareceu. Após buscas, seu corpo foi encontrado neste domingo pelo Corpo de Bombeiros.
 