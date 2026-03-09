Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que o local é tomado pela água - Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/03/2026 10:05

Chuva em SP: Enxurrada derruba parede e inunda academia de crossfit.



Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/ZlZDVfWruT — Jornal O Dia (@jornalodia) March 9, 2026

O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que as paredes da academia cedem e, em poucos instantes, o local é tomado pela água. A Yellow Monkey Academia de CrossFit, que fica na Rua Doutor Nogueira Martins, no bairro da Saúde, está promovendo uma vaquinha para cobrir o prejuízo.



"Para muita gente pode parecer apenas um lugar de treino. Mas para nós, é muito mais do que isso. É onde superamos limites, comemoramos conquistas, criamos amizades e construímos uma comunidade incrível. O Yellow Monkey CrossFit foi construído com muito esforço, dedicação e paixão. Agora ele precisa da nossa ajuda para se reconstruir", escreveu a academia.

Já em Sorocaba, um homem acabou arrastado pela correnteza no bairro Jardim Guadalupe e desapareceu. Após buscas, seu corpo foi encontrado neste domingo pelo Corpo de Bombeiros.