Hugo Motta disse esperar que o debate político sobre o Banco Master ocorra em nível elevadoFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 09/03/2026 12:31 | Atualizado 09/03/2026 12:39

Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu uma "apuração imparcial" sobre o caso do Banco Master e disse que assuntos como esse sempre são levantados nas eleições, mas disse acreditar que não será o único tema da campanha e ressaltou a existência de outras operações em curso. As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 9, em entrevista por telefone à Rádio Metrópole, da Bahia.



Na ocasião, Motta foi questionado sobre como o caso do Banco Master atinge o universo político e a eleição deste ano. "Nós temos que defender a apuração imparcial de todo e qualquer problema que exista no nosso País. Esse problema do Banco Master, nós temos analisado que o próprio Supremo Tribunal Federal tem acompanhado de perto e tomado decisões importantes, como a que tomou na semana passada", disse o presidente da Câmara.



Na sequência, o deputado também exaltou o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público no caso. "As instituições que estão acompanhando e investigando devem funcionar sem nenhum tipo de interferência e buscando, de maneira correta, a punição eventual de quem cometeu algum tipo de ilícito", afirmou.



Em seguida, Motta admitiu que o caso do Banco Master provavelmente será assunto da eleição e defendeu um debate de "alto nível" sobre o processo.



"Com relação à influência desse problema no período eleitoral, nós já assistimos aqui no Brasil, em passado recente, que sempre esse tipo de operação, esse tipo de problema, vem sempre a ser um assunto da eleição. As narrativas são feitas de acordo com a conveniência do lado político ao qual a operação venha a ter algum comprometimento", disse o presidente da Câmara.



Motta acrescentou: "Não vejo que o assunto será só esse. Nós temos outras operações também acontecendo em nosso país, em torno de outros assuntos que podem vir a se tornar problemas na eleição. Espero que o debate possa se dar não nesse âmbito policialesco, mas no âmbito dos problemas reais, como segurança pública, geração de emprego e renda."



Interferêcia nas eleições

Motta afirmou crer que não existe interesse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em praticar interferências nas eleições brasileiras. O presidente da Câmara disse que Lula tem implementado "bom diálogo" com o governo dos Estados Unidos.



"O presidente Trump, na minha avaliação, tem buscado muito mais defender as relações comerciais dos países onde ele tem interesse com os Estados Unidos. Com relação ao Brasil, o presidente Lula tem conseguido implementar um bom diálogo com o presidente Trump depois das tarifas que ele decidiu imputar ao Brasil", disse Motta.



O presidente da Câmara continuou: "E esse diálogo vem se dando de forma positiva, o Brasil demonstrou capacidade de diálogo, defendendo a sua soberania". Ele acrescentou: "O Brasil neste ponto está bem posicionado, e eu não acredito que o presidente Trump tenha interesse de interferir nas eleições brasileiras".