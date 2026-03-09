Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)Reprodução/ vídeo/ redes sociais
A declaração foi dada ao lado do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta segunda-feira (9). O presidente sul-africano realiza visita de Estado ao Brasil. Foi recebido por Lula no Palácio do Planalto pela manhã e seguirá para um almoço no Itamaraty. Depois, ainda terá agendas no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF).
Lula falou sobre acordos com a África do Sul na área de defesa. Disse que o país "poderá se tornar mercado relevante para a indústria de defesa" brasileira.
"Aqui (no Brasil) ninguém tem bomba nuclear, nossos drones são para agricultura, ciência e tecnologia e não para a guerra. Pensamos em defesa como dissuasão. Mas não sei se Ramaphosa percebe, se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente", disse Lula.
"Isso é uma coisa que o Brasil tem uma necessidade similar à da África do Sul, portanto precisamos juntar nosso potencial e ver o que podemos produzir juntos. Não precisamos ficar comprando dos senhores das armas, poderemos produzir. Precisamos nos convencer de que ninguém vai ajudar a gente além de nós mesmos", declarou.
REGIÃO DE PAZ | "Aqui na América do Sul, [...] ninguém tem bomba nuclear, bomba atômica. Nossos drones são para agricultura, para ciência e tecnologia, e não para guerra", diz @LulaOficial durante solenidade de assinatura de atos com a África do Sul. pic.twitter.com/eON70uWabp— CanalGov (@canalgov) March 9, 2026
Lula constantemente critica, em seus discursos, outros países por investimentos em armas e em defesa, principalmente quando fala sobre a fome no mundo. O petista frequentemente diz que os países investem bilhões de dólares produzindo armas, quando deveriam se preocupar em erradicar a fome no planeta.
