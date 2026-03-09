Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 09/03/2026 14:29 | Atualizado 09/03/2026 14:30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu investimentos na área de defesa como prevenção diante da escalada de conflitos no mundo. Disse que é preciso se preparar porque "qualquer dia alguém invade a gente".



A declaração foi dada ao lado do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta segunda-feira (9). O presidente sul-africano realiza visita de Estado ao Brasil. Foi recebido por Lula no Palácio do Planalto pela manhã e seguirá para um almoço no Itamaraty. Depois, ainda terá agendas no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF).



Lula falou sobre acordos com a África do Sul na área de defesa. Disse que o país "poderá se tornar mercado relevante para a indústria de defesa" brasileira.



"Aqui (no Brasil) ninguém tem bomba nuclear, nossos drones são para agricultura, ciência e tecnologia e não para a guerra. Pensamos em defesa como dissuasão. Mas não sei se Ramaphosa percebe, se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente", disse Lula.



"Isso é uma coisa que o Brasil tem uma necessidade similar à da África do Sul, portanto precisamos juntar nosso potencial e ver o que podemos produzir juntos. Não precisamos ficar comprando dos senhores das armas, poderemos produzir. Precisamos nos convencer de que ninguém vai ajudar a gente além de nós mesmos", declarou.

