Leila Pereira disse que, para ir à CPMI, um novo requerimento precisa ser aprovado pelos parlamentaresCesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 09/03/2026 15:19

Brasília - Os três depoimentos que estavam previstos para a sessão desta segunda-feira, 9, da CPMI do INSS foram cancelados, depois que dois convidados e um convocado se recusaram a comparecer ao colegiado. A presidente do Palmeiras e da Crefisa, Leila Pereira, afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino anulou a aprovação em bloco de um conjunto de 87 requerimentos, dentre os quais estava o convite dela.

A empresária sustentou que, para ir à CPMI, um novo requerimento precisa ser aprovado pelos parlamentares. "Entende-se que, devido à este fato novo, a convocação da Peticionária (Leila Pereira) não reúne, no momento, as condições de validade indispensáveis para impor o dever de comparecer", diz o texto enviado para o colegiado.

O presidente da Dataprev, Rodrigo Ortiz D'Avila, alegou compromissos médicos e uma viagem internacional.

Já o CEO do C6 Bank, Artur Ildefonso Azevedo, havia sido convocado, mas enviou comunicado à comissão em que informou sua ausência.

Nesta reta final dos trabalhos, a CPMI tem voltado a atuação contra bancos que firmaram acordos com o INSS para cobrança de crédito consignado de aposentados e pensionistas. O colegiado investiga a ocorrência de operações sem a anuência dos beneficiários da autarquia.