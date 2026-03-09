Leila Pereira disse que, para ir à CPMI, um novo requerimento precisa ser aprovado pelos parlamentaresCesar Greco/Palmeiras/by Canon
Presidentes da Crefisa, da Dataprev e do C6 Bank se recusam a depor na CPMI do INSS
Nesta reta final dos trabalhos, a comissão quer ouvir bancos que firmaram acordos para cobrança de crédito consignado de aposentados e pensionistas
Grupo Prerrogativas critica PF por 'vazamento seletivo' no caso Master
Juristas condenam, entre outros pontos, a divulgação de detalhes da vida privada de Daniel Vorcaro
Nunes ironiza filiação de Pablo Marçal ao União Brasil dizendo que coach 'vendeu a alma'
Partido aposta no empresário como puxador de votos
Senador obtém assinaturas para abrir CPI contra Moraes e Toffoli por caso Master
Oposição é quem move a linha de frente contra os dois ministros do Supremo
Vídeo: Lula fala em risco de invasão sem investimento em defesa
Presidente alertou sobre escalada de conflitos no mundo
Inmet tem alertas laranja e amarelo para chuvas em SP e outros Estados do País
Avisos indicam risco de temporais com ventos intensos e acumulados significativos de chuva até terça-feira em diversas regiões do Brasil
