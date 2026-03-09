Ratinho Jr. é o nome do PSD mais bem posicionado nas pesquisas - Jonathan Campos / AEN

Publicado 09/03/2026 15:34

São Paulo - Os três pré-candidatos à Presidência da República do PSD — os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Júnior (Paraná) e Ronaldo Caiado (Goiás) — minimizaram a liderança do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas eleitorais nesta segunda-feira, 9. De acordo com os presidenciáveis, o nome escolhido da terceira via deve crescer durante a campanha eleitoral.

Junto ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, os pré-candidatos realizaram uma palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), na capital paulista, para falar sobre propostas para líderes de entidades comerciais e empresários. Durante coletiva de imprensa, após o evento, eles ressaltaram o potencial de crescimento nos próximos meses.

Divulgada no sábado, 7, a mais recente pesquisa Datafolha mostrou que Ratinho Jr. é o que apresenta o melhor desempenho numérico, atrás dos líderes Lula (PT) e Flávio, ambos acima de 30% das intenções de voto. O paranaense registra 9% das intenções de voto, ao passo que Caiado aparece com 6% e Leite, 4%.

Para Caiado, o debate público ainda está excessivamente concentrado nos eventos de 8 de janeiro. Ele avalia que, enquanto esse for o foco predominante, as pesquisas tendem a refletir esse tema específico. De acordo com Caiado, debates são peça fundamental em disputas majoritárias e tendem a ganhar centralidade ao longo da campanha.

"Hoje o Brasil só vive 8 de janeiro. Ele não debate tema relevante", disse o governador goiano. "No momento em que a discussão sair do 8 de janeiro e entrar na educação, na saúde, na segurança pública, nos programas sociais, na visão de Brasil no cenário internacional, então você vai ver o conteúdo de cada pré-candidato."

Segundo Leite, não haverá grandes mudanças nas pesquisas até o início da campanha eleitoral. Para ele, neste momento em que o debate ainda não está incorporado à rotina das pessoas, é natural que, ao serem confrontados com levantamentos que apresentam dois nomes mais conhecidos, os eleitores acabem apontando majoritariamente esses candidatos.

O gaúcho avaliou, porém, que, com o início da campanha e a ampliação do debate público, haverá espaço para que uma nova candidatura "cresça rapidamente". Na análise dele, as próprias pesquisas indicam um cenário fértil para isso, ao mostrar forte insatisfação de parcela significativa do eleitorado com os dois principais protagonistas.

"Sem nenhuma expectativa de que se mexam muito os ponteiros até começar a campanha eleitoral. A verdade é essa", disse Leite. "Vai se definir o candidato do PSD, vai começar um trabalho de maior divulgação. Não vai ter grandes alterações na pesquisa até que se deflagre o processo eleitoral."

Nesse sentido, Kassab salientou que a escolha do nome do PSD no pleito presidencial pode ser definida ainda em março, com prazo limite sendo 15 de abril. O líder do partido também reiterou que pesquisas eleitorais não devem ser determinantes para a definição do candidato.

"Pesquisa é verdadeira, reflete o momento, mas seria totalmente infeliz uma análise que levasse em consideração a pesquisa, num momento de tanta antecedência, para definir o rumo de um partido", disse Kassab. "Teremos que respeitar os prazos para que haja depois uma avaliação, que será política, reunir os principais líderes do partido com os candidatos."

Kassab reafirmou ainda o apoio à reeleição do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mesmo que o chefe do Executivo paulista não apoie o candidato do PSD à Presidência da República. Sobre o tema, Caiado destacou a quantidade de prefeituras que o partido possui em São Paulo, e Leite defendeu que ter um palanque no Estado não é imprescindível numa candidatura presidencial, apesar de contribuir para um bom desempenho.

Ratinho Jr., por sua vez, deixou a coletiva antes do final para ir a Brasília. Ele contribuiu reforçando que pesquisas eleitorais não são determinantes no momento atual.